วีนัสได้ไวลด์การ์ดเข้าร่วมแกรนด์สแลม ยูเอส โอเพ่น ในวัย 45 ปี
วีนัส วิลเลียมส์ อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของโลกชาวอเมริกัน วัย 45 ปี เตรียมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักหวดอายุมากที่สุดในรอบ 44 ปี ที่เข้าร่วมแข่งขันเมนดรอว์ของศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่ฟลัชชิ่ง เมโดว์ส ในปีนี้ หลังจากตอบรับไวลด์การ์ดเข้าร่วมแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม จากที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการนี้มา 2 ปี
วีนัสซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์แกรนด์สแลม 7 สมัย ซึ่งรวมถึงแชมป์ยูเอส โอเพ่น 2 สมัย ในปี 2000 และ 2001 จะเป็นนักหวดอายุมากที่สุดที่เข้าร่วมเมนดรอว์ประเภทเดี่ยวของยูเอส โอเพ่น นับตั้งแต่เรเน่ ริชาร์ดส เข้าร่วมในวัย 47 ปี เมื่อปี 1981 โดยก่อนหน้านี้ เธอก็เพิ่งตอบรับไวลด์การ์ดร่วมแข่งประเภทคู่ผสมรูปแบบใหม่ซึ่งจะเปิดฉากในวันที่ 24 สิงหาคม ก่อนที่เมนดรอว์ประเภทเดี่ยวจะเริ่มต้นในสัปดาห์ถัดไป
วีนัสเข้าร่วมแข่งแกรนด์สแลมหนสุดท้ายในศึกยูเอส โอเพ่น ปี 2023 ซึ่งเธอตกรอบแรก และไม่สามารถเก็บชัยชนะในแมตช์แกรนด์สแลมได้เลยนับตั้งแต่ปี 2019 แต่หลังจากประสบปัญหาบาดเจ็บและห่างหายจากคอร์ตไปนาน 16 เดือน วีนัสเพิ่งกลับมาแข่งขันอีกครั้งในรายการ “ดีซี โอเพ่น” เมื่อเดือนที่แล้ว