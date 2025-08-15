คาดนักหวดชายชื่อดังอาจถอนแข่งคู่ผสม ยูเอส โอเพ่น เหตุโปรแกรมแข่งใกล้รอบชิงที่ซินซินเนติเกินไป
การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่สหรัฐอเมริกา ในปีนี้ มีการเพิ่มการแข่งขันประเภทคู่ผสมเข้ามา โดยแข่งขันทั้งหมด 14 คู่ ชิงเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (32.43 ล้านบาท) ซึ่งจะจัดแยกเป็นพิเศษเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม ก่อนการแข่งขันหลักจะเปิดฉากในวันที่ 24 สิงหาคม
ล่าสุด “Tennis365” รายงานว่า มีความเป็นไปได้ที่นักเทนนิสชื่อดังฝ่ายชายบางคนอาจจะถอนตัวจากการแข่งขันประเภทคู่ผสม ในศึกยูเอส โอเพ่น เนื่องจากช่วงเวลาแข่งขันใกล้กับรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ ของรายการระดับมาสเตอร์ส 1000 “ซินซินเนติ โอเพ่น” ที่กำลังแข่งขันกันอยู่มากเกินไป โดยรอบชิงชนะเลิศ หญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวของซินซินเนติ โอเพ่น จะแข่งขันในวันที่ 18 สิงหาคม นักเทนนิสที่มาถึงรอบนี้ และมีชื่อในประเภทคู่ผสม ยูเอส โอเพ่น ก็ต้องไปแข่งขันในวันรุ่งขึ้นทันที
สำหรับยานนิก ซินเนอร์ มือ 1 ของโลกจกาอิตาลี ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ศึกซินซินเนติ โอเพ่น ไปได้แล้ว และจะแข่งขันในวันที่ 16 สิงหาคม ส่วนคาร์ลอส อัลคาราซ มือ 2 ของโลกจากสเปน จะต้องเจอกับอังเดร รูเบลฟ มือ 11 ของโลกจากรัสเซีย ในรอบก่อนรองชนะเลิศ เช่นเดียวกับอเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ มือ 3 ของโลกจากเยอรมนี จะพบกับเบน เชลตัน มือ 6 ของโลกชาวอเมริกัน ซึ่งทุกคนมีชื่อแข่งขันในประเภทคู่ผสม ยูเอส โอเพ่น
ส่วนหญิงเดี่ยวนั้น ไม่มีนักเทนนิสที่จะแข่งขันในคู่ผสม ยูเอส โอเพ่น ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ซินซินเนติ โอเพ่นได้เลย
สรุปรายชื่อนักหวด 14 คู่ที่เข้าร่วมแข่งขันคู่ผสม ยูเอส โอเพ่น ดังนี้
เข้าร่วมโดยตรง
เอ็มม่า นาวาร์โร่ (สหรัฐ) – ยานนิก ซินเนอร์ (อิตาลี)
เปาล่า บาโดซ่า (สเปน) – แจ็ค เดรเปอร์ (สหราชอาณาจักร)
อิก้า สเวียเท็ก (โปแลนด์) – แคสเปอร์ รุด (นอร์เวย์)
เอเลน่า ไรบาคิน่า (คาซัคสถาน) – เทย์เลอร์ ฟริตซ์ (สหรัฐ)
อแมนด้า อนิซิโมว่า (สหรัฐ) – โฮลเกอร์ รูน (เดนมาร์ก)
เบลินด้า เบนซิช (สวิตเซอร์แลนด์) – อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ (เยอรมนี)
เจสซิก้า เปกูล่า (สหรัฐ) – ทอมมี่ พอล (สหรัฐ)
เมียร์ร่า อันเดรเยว่า (รัสเซีย) – ดานีล เมดเวเดฟ (รัสเซีย)
ไวลด์การ์ด
เอ็มม่า ราดูคานู (สหราชอาณาจักร) – คาร์ลอส อัลคาราซ (สเปน)
เมดิสัน คีย์ส (สหรัฐ) – ฟรานเซส ติอาโฟ (สหรัฐ)
โอลก้า ดานิโลวิช (เซอร์เบีย) – โนวัก โยโควิช (เซอร์เบีย)
เทย์เลอร์ ทาวน์เซนด์ (สหรัฐ) – เบน เชลตัน (สหรัฐ)
ซาร่า แอร์รานี่ (อิตาลี) – อันเดรีย วาวาสโซรี่ (อิตาลี)
วีนัส วิลเลียมส์ (สหรัฐ) – ไรลี่ โอเปลก้า (สหรัฐ)