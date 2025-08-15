อดีตแชมป์สนุกเกอร์โลก แกรม ด็อตต์ ขึ้นศาลปีหน้า คดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
แกรม ด็อตต์ อดีตแชมป์โลกสนุกเกอร์ชาวสก๊อตวัย 48 ปี เตรียมขึ้นให้การต่อศาลหลังโดนกล่าวหาคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 2 คน ระหว่างปี 1993-2010 ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และได้รับการประกันตัวในขณะนี้
ด็อตต์ซึ่งเป็นอดีตแชมป์สนุกเกอร์โลกเมื่อปี 2006 โดนกล่าวหาว่าแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่าง ทั้งลวนลามเด็กหญิง บอกให้เด็กหญิงถอดเสื้อผ้า และทำอนาจารเด็กด้วยการเผยของลับ นอกจากนี้ยังลวนลามเด็กชาย ใช้คำพูดหยาบโลนกับเด็ก และดูเด็กชายอาบน้ำ โดยในเอกสารคำฟ้องระบุว่า ด็อตต์ทำพฤติกรรมเหล่านี้หลายที่ ทั้งบ้านในกลาสโกว์ เซาธ์ลานาร์กเชียร์ และในรถ
ในการเปิดศาลครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ยวน ดาว ทนายความของด็อตต์อ้างว่า ลูกความยังไม่พร้อมให้การ และระบุว่ามีพยานฝั่งจำเลย 1 คน แต่อาจจะมีเพิ่มเติมในภายหลัง โดยขอให้ศาลระบุวันไต่สวนใหม่ ซึ่งผู้พิพากษากำหนดวันขึ้นศาลรอบต่อไปในวันที่ 17 สิงหาคม 2026
ทั้งนี้ หลังด็อตต์โดนตั้งข้อหาเมื่อต้นปีนี้ เขาก็โดนสมาคมบิลเลียดและสนุกเกอร์โลกลงโทษแบนไม่มีกำหนดทันที