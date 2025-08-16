ซินเนอร์ตอบเองแล้ว จ้างโค้ชฟิตเนสที่ทำให้เจอโด๊ปกลับมา เพราะรู้จักร่างกายดี ทำให้เรียฟอร์มเก่งได้
ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสชาวอิตาลี มือ 1 ของโลก ออกมาตอบคำถามถึงการจ้างโค้ชฟิตเนส อุมแบร์โต้ แฟร์ราร่า ที่เคยทำให้เขาไม่ผ่านการตรวจสารต้องห้ามซึ่งกลายเป็นประเด็นฉาวและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลก กลับมาเป็นทีมงานอีกครั้ง ถึงแม้ว่าจะมีการออกแถลงการณ์ถึงเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว แต่ตัวนักหวดมือ 1 ของโลกยังไม่เคยตอบด้วยตัวเอง
นักหวดอิตาเลียนตอบว่า ได้บอกทุกอย่างผ่านแถลงการณ์ไปหมดแล้ว มีความกับการที่แฟร์ราร่ากลับมาทำงานอีกครั้ง มาจนถึงตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว ก็แค่อยากได้คนที่รู้จักร่างกายของตัวเองดีมากๆ มาทำงานด้วยกัน ก่อนหน้าที่จะแยกทางรอบนั้น เราทำงานร่วมกันมา 2 ปี แฟร์ราร่าสร้างประโยชน์ให้กับเขามากมาย
ทั้งนี้ ทีมของซินเนอร์ได้ออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปตามความเห็นชอบร่วมกับทีม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันทั้งซินซินเนติ โอเพ่น และยูเอส โอเพ่น แฟร์ราร่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาของซินเนอร์มาจนถึงวันนี้ และการกลับมาร่วมงานของเขาทำให้เห้นถึงความพยายามในการสร้างผลงานที่ดีในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
เมื่อปีที่แล้ว ซินเนอร์แยกทางกับแฟร์ราร่าและนักกายภาพบำบัด จาโคโม่ นัลดี้ หลังจากทั้งคู่มีส่วนทำให้เขาไม่ผ่านการตรวจสารต้องห้าม เนื่องด้วยแฟร์ราร่าซื้อสเปรย์ยาจากร้านขายยาทั่วไปซึ่งมีส่วนผสมของสารต้องห้าม “คลอสเตโบล” มาใช้ ต่อมานัลดี้เอายาไปใช้ด้วย แล้วมาจับตัวซินเนอร์ขณะทำกายภาพบำบัดโดยไม่สวมถุงมือ ทำให้ยาถูกส่งผ่านไปที่ตัวซินเนอร์ ทำให้ไม่ผ่านการตรวจสารต้องห้าม 2 ครั้ง เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ซึ่งองค์กรนานาชาติเพื่อความโปร่งใสในกีฬาเทนนิส (ไอทีไอเอ) ยอมรับคำอธิบายของซินเนอร์และไม่ได้ลงโทษใดๆ ต่อมาองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก (วาด้า) อุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลก (ซีเอเอส) ให้ลงโทษแบนซินเนอร์ 1-2 ปี เพราะมองว่ามีส่วนต้องร่วมรับผิดชอบ สุดท้ายซินเนอร์ยอมรับโทษแบน 3 เดือน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และกลับมาแข่งขันอีกครั้ง เข้ารอบชิงแกรนด์สแลม “เฟร้นช์ โอเพ่น” ก่อนคว้าแชมป์ “วิมเบิลดัน” ในที่สุด