โปรเมียวยังผลงานดีสุดสาวไทย อันดับ 11 ร่วม ศึกพอร์ทแลนด์
“โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ยังคงเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีที่สุด หลังจบรอบสาม ศึก “พอร์ทแลนด์ คลาสสิก” ที่รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม โดยทำอีเว่นพาร์ในรอบสาม สกอร์รวมยังเป็น 10 อันเดอร์พาร์ 206 ตกจากอันดับ 4 ร่วมไปอันดับ 11 ร่วม
ด้าน “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล ตามมาติดๆ ที่สกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ 207 ในอันดับ 17 ร่วม
ขณะที่ผู้นำเป็นอาคิเอะ อิวาอะ โปรสาวชาวญี่ปุ่น ซึ่งทำสกอร์ 18 อันเดอร์พาร์ 198 โดยมีเกรซ คิม โปรสาวชาวออสเตรเลีย ตามมาในอันดับ 2 ที่ 16 อันเดอร์พาร์ 200 ห่าง 2 สโตรก
ผลงานของสาวไทยคนอื่นๆ ที่ผ่านการตัดตัว
อันดับ 35 ร่วม “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ 6 อันเดอร์พาร์ 210
อันดับ 53 ร่วม “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ 3 อันเดอร์พาร์ 213
