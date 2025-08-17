ไรบาคิน่าแฮปปี้โค้ชพ้นโทษแบนกลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง
เอเลน่า ไรบาคิน่า นักเทนนิสสาวมือ 10 ของโลกจากคาซัคสถาน ดีกรีอดีตแชมป์แกรนด์สแลม “วิมเบิลดัน” ปี 2022 ยืนยันรู้สึกพอใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับโค้ช สเตฟาโน่ วูคอฟ อีกครั้ง และแมตช์ล่าสุดก็เพิ่งทำผลงานเยี่ยม ปราบมือ 1 โลก อารีน่า ซาบาเลนก้า จากเบลารุส ขาดลอย 6-1, 6-4 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ “ซินซินเนติ โอเพ่น” ที่สหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้ วูคอฟโดนแบนจากการแข่งขันของดับเบิลยูทีเอฟทัวร์และรายการระดับแกรนด์สแลม หลังจากทางดับเบิลยูทีเอพบว่าเขามีพฤติกรรมเชิงข่มขู่บังคับไรบาคิน่า ก่อนที่เขาจะอุทธรณ์ผ่านจนยกเลิกโทษแบน และได้กลับไปทำหน้าที่คุมซ้อมและดูแลข้างสนามระหว่างแข่งขันที่ซินซินเนติในช่วง 2 สัปดาห์นี้
ตั้งแต่วูคอฟโดนพักงานเพื่อสอบสวนในเดือนมกราคม กระทั่งโดนแบน ไรบาคิน่าได้แสดงความไม่พอใจและออกมาวิจารณ์ดับเบิลยูทีเอว่า ไม่เห็นด้วยกับหลายอย่างที่ดับเบิลยูทีเอตัดสิน โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตนกับโค้ช โดยยืนยันว่าตัวเองไม่เคยยื่นหนังสือร้องเรียนใดๆ ในลักษณะนั้นเลย และเขาก็ปฏิบัติกับตนดีมาตลอด
ในช่วงที่โดนแบน แม้ว่าวูคอฟจะไม่มีไอดีการ์ดเข้าสนาม แต่เขาก็ยังคงดูแลการซ้อมนอกการแข่งขัน และไรบาคิน่าหันไปใช้บริการดาวิเด้ ซานกีเน็ตติ อดีตนักหวดชาวอิตาเลียน ให้มาทำหน้าที่โค้ช กระทั่งสัปดาห์นี้ ทั้งวูคอฟและซานกีเน็ตติจึงทำงานร่วมกันในฐานะทีมโค้ช
ไรบาคิน่าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์โค้ชของตัวเองว่า เป็นเรื่องดีที่วูคอฟได้กลับมาทำหน้าที่ข้างสนามอีกครั้ง และการที่ทีมงานทั้งหมดได้มาอยู่ที่นี่กับตนก็มีส่วนช่วยได้มาก
สำหรับกรณีปัญหาของวูคอฟนั้น เกิดขึ้นในช่วงการแข่งขันแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ปีที่แล้ว เมื่อหนึ่งในทีมงานแจ้งเขาว่าเขาโดนปลดจากตำแหน่งโค้ช และไม่ให้เข้าใกล้ไรบาคิน่าอีก สร้างความไม่พอใจให้วูคอฟอย่างมาก และพยายามไปหาไรบาคิน่าที่โรงแรม รวมถึงส่งข้อความและโทรศัพท์หาเธอนับร้อยสาย ทำให้ทีมงานของไรบาคิน่าหวั่นจะเกิดอันตรายกับนักหวดสาวและแจ้งกับดับเบิลยูทีเอ จนในที่สุดวูคอฟก็โดนลงโทษแบน 1 ปี เมื่อวันที่ 31 มกราคมปีนี้