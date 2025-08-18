ยูเอส โอเพ่น ประเภทคู่ผสม ประกบคู่แล้ว ซินเนอร์-อัลคาราซ-สเวียเท็กยังแข่ง แม้ต้องชิงที่ซินซินเนติ
หลังจากที่มีการตั้งขอสงสัยว่า ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิส มือ 1 ของโลกชาวอิตาเลียน และคาร์ลอส อัลคาราซ มือ 2 ของโลกจากสเปน จะร่วมแข่งขันประเภทคู่ผสม ในแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม ที่สหรัฐอเมริกา หรือไม่ เนื่องจากช่วงเวลาแข่งขันใกล้กับรอบชิงชนะเลิศ ของรายการระดับมาสเตอร์ส 1000 “ซินซินเนติ โอเพ่น” ที่กำลังแข่งขันกันอยู่มากเกินไป โดยรอบชิงชนะเลิศ ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวของซินซินเนติ โอเพ่น จะแข่งขันในวันที่ 18 สิงหาคม ซึ่งซินเนอร์และอัลคาราซจะเจอกันเอง ส่วนหญิงเดี่ยว อิก้า สเวียเท็ก จากโปแลนด์ ที่แข่งขันคู่ผสม ยูเอส โอเพ่น ด้วย จะชิงกับ ยาสมิน เปาลินี่ จากอิตาลี
อย่างไรก็ตาม ยูเอส โอเพ่น ได้ประกาศผลการประกบคู่ ประเภทคู่ผสม รอบแรก ออกมาแล้ว ซึ่งซินเนอร์ จับคู่กับ คาเทริน่า ซิเนียโคว่า จากเช็ก และคู่ของอัลคาราซ กับ เอ็มม่า ราดูคานู จากสหราชอาณาจักร เช่นเดียวกับสเวียเท็ก ที่จับคู่กับแคสเปอร์ รุด จากนอร์เวย์ ยังคงอยู่ในโปรแกรมการแข่งขัน
สำหรับผลการประกบคู่มีดังนี้
เจสซิก้า เปกูล่า(อิตาลี) – แจ็ค เดรเปอร์ (สหราชอาณาจักร) พบ เอ็มม่า ราดูคานู (สหราชอาณาจักร) – คาร์ลอส อัลคาราซ (สเปน)
โอลก้า ดานิโลวิช (เซอร์เบีย) – โนวัก โยโควิช (เซอร์เบีย) พบ เมียร์ร่า อันเดรเยว่า (รัสเซีย) – ดานีล เมดเวเดฟ (รัสเซีย)
อิก้า สเวียเท็ก (โปแลนด์) – แคสเปอร์ รุด (นอร์เวย์) พบ เมดิสัน คีย์ส (สหรัฐ) – ฟรานเซส ติอาโฟ (สหรัฐ)
นาโอมิ โอซากะ(ญี่ปุ่น) – กาเอล มิงฟิส(ฝรั่งเศส) พบ แคทเธอรีน แม็คนอลลี่(สหรัฐฯ) – ลอเรนโซ่ มูเซ็ตติ(อิตาลี)
คาเทริน่า ซิเนียโคว่า จากเช็ก(เช็ก) – ยานนิก ซินเนอร์ (อิตาลี) พบ เบลินด้า เบนซิช (สวิตเซอร์แลนด์) – อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ (เยอรมนี)
เทย์เลอร์ ทาวน์เซนด์ (สหรัฐ) – เบน เชลตัน (สหรัฐ) พบ อแมนด้า อนิซิโมว่า (สหรัฐ) – โฮลเกอร์ รูน (เดนมาร์ก)
วีนัส วิลเลียมส์ (สหรัฐ) – ไรลี่ โอเปลก้า (สหรัฐ) พบ คาโรลิน่า มูโชว่า(เช็ก) – อังเดรย์ รูเบลฟ(รัสเซีย)
ซาร่า แอร์รานี่ (อิตาลี) – อันเดรีย วาวาสโซรี่ (อิตาลี) พบ เอเลน่า ไรบาคิน่า (คาซัคสถาน) – เทย์เลอร์ ฟริตซ์ (สหรัฐ)