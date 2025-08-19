อัลคาราซแชมป์ซินซินเนติ โอเพ่น ซินเนอร์ป่วยขอยอมแพ้ตั้งแต่เซตแรก
ยานนิก ซินเนอร์ นักหวดอิตาเลียน มือ 1 ของโลก ขอยอมแพ้ คาร์ลอส อัลคาราซ มือ 2 ของโลกจากสเปน ตั้งแต่เซตแรก จากอาการป่วย ในรอบชิงชนะเลิศ เทนนิสระดับมาสเตอร์ 1000 “ซินซินเนติ โอเพ่น” ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว เป็นการเจอกันของคู่ชิงแกรนด์สแลม 2 รายการหลังสุด ซึ่งในเวตแรก อัลคาราซนำ 5-0 หลังผ่านไป 23 นาที ซินเนอร์ได้ขอยอมแพ้ โดยแจ้งว่ามีอาการป่วย ซึ่งอัลคาราซได้ไปโอบกอดคู่แข่ง
ซินเนอร์กล่าวว่า ต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง เริ่มรู้สึกไม่สบายมาตั้งแต่เมื่อวาน แต่ก็หวังว่าอาการจะดีขึ้น แต่มันก็แย่ขึ้นมาเรื่อยๆ พยายามะออกมาสู้แล้ว แต่ก็ไม่สามารถรับมือกับอาการป่วยได้ รู้ว่าบางคนอาจจะต้องไปทำงานในวันจันทร์ หรือมีอะไรต้องทำ ต้องขอโทษจริงๆ
ด้านอัลคาราซกล่าวว่า ไม่รู้มาก่อนว่าซินเนอร์ป่วย แต่เชื่อว่าจะกลับมาแข็งแกร่งได้อย่างที่เคยเป็น นี่คือสิ่งที่แชมเปี้ยนตัวจริงทำกัน
อัลคาราซคว้าแชมป์มาสเตอร์ส 1000 เป็นรายการที่ 3 ในปีนี้ ต่อจากมอนติคาร์โล มาสเตอร์ส และอิตาเลียน โอเพ่น นอกจากนั้นยังทำสถิติชนะติดต่อกัน 17 แมตช์ในรายการมาสเตอร์ส 1000 และมีผลงานในการเจอกับซินเนอร์ 14 แมตช์ ชนะ 9 แพ้ 5
ส่วนรอบชิงชนะเลิศ หญิงเดี่ยว อิก้า สเวียเท็ก มือ 3 ของโลกจากโปแลนด์ ชนะ ยาสมิน เปาลินี่ มือ 9 ของโลกจากอิตาลี 7-5, 6-4
ทั้งนี้ ซินเนอร์, อัลคาราซ, สเวียเท็ก มีโปรแแกรมต้องแข่งขันประเภทคู่ผสม แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ต่อทันทีในวันที่ 19 สิงหาคม ทำให้ต้องดูว่าจะมีใครถอนตัวหรือไม่ โดยเฉพาะซินเนอร์ที่มีอาการป่วย