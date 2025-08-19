สเวียเท็กถึงนิวยอร์ก ยืนยันแข่งคู่ผสมยูเอส โอเพ่น สื่อจับตาซินเนอร์ถอนไม่ถอน
อิก้า สเวียเท็ก อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 โลกชาวโปแลนด์ เดินทางถึงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา หลังโดยสารเครื่องบินส่วนตัวพร้อมกับคาร์ลอส อัลคาราซ นักหวดมือ 2 โลกชาวสเปน จากซินซินเนติ หลังจากทั้งคู่คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวจากศึก “ซินซินเนติ โอเพ่น” เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีคิวเข้าร่วมแข่งขันแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ประเภทคู่ผสม รูปแบบใหม่ ซึ่งจะเปิดฉากคืนนี้ (19 สิงหาคม)
สเวียเท็กโพสต์อินสตาแกรมว่า เดินทางถึง (นิวยอร์ก) เรียบร้อยแล้ว แล้วเจอกัน แคสเปอร์ รุด สื่อถึงนักหวดชาวนอร์เวย์ที่จะจับคู่กันลงแข่ง ขณะที่อัลคาราซมีคิวจับคู่กับเอ็มม่า ราดูคานู มือ 1 หญิงของสหราชอาณาจักร
อย่างไรก็ตาม สื่อต่างประเทศยังติดตามสถานการณ์ของยานนิก ซินเนอร์ มือ 1 โลกชาวอิตาเลียนอย่างใกล้ชิด หลังจากซินเนอร์ถอนตัวเพราะอาการป่วย ขณะแข่งขันเซตแรกในรอบชิงชนะเลิศรายการซินซินเนติพบกับอัลคาราซ และซินเนอร์มีคิวจับคู่กับคาเทริน่า ซิเนียโคว่า จากสาธารณรัฐเช็ก เข้าร่วมแข่งขัน โดยหลายฝ่ายเชื่อว่าซินเนอร์ซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์เก่าประเภทชายเดี่ยว ศึกยูเอส โอเพ่น น่าจะถอนตัวเพื่อฟื้นฟูร่างกายก่อนลงป้องกันแชมป์ซึ่งรอบเมนดรอว์ประเภทเดี่ยวจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า