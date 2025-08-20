ซินเนอร์ป่วยถอนตัวคู่ผสม ยูเอส โอเพ่น คู่อัลคาราซ-ราดูคานู ร่วงรอบแรก
ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสอิตาเลียน มือ 1 ของโลก ขอถอนตัวจากการแข่งขันประเภทคู่ผสม แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” หลังจากมีอาการป่วยต่อเนื่องมาจากการแข่งรายการ “ซินซินเนติ โอเพ่น”
ซินเนอร์ลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ชายเดี่ยว ศึกซินซินเนติ โอเพ่น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม แต่ต้องขอยอมแพ้ให้กับคาร์ลอส อัลคาราซ มือ 2 ของโลกจากสเปน ตั้งแต่เซตแรก เพราะมีอาการป่วย และมีโปรแกรมที่ต้องจับคู่กับคาเทริน่า ซิเนียโคว่า นักหวดสาวเช็ก ลงแข่งขันคู่ผสม ยูเอส โอเพ่น รอบแรก ในวันที่ 19 สิงหาคม โดยพบกับ เบลินด้า เบนซิช จากสวิตเซอร์แลนด์ กับ อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ จากเยอรมนี การถอนตัวของคู่ซินเนอร์ ทำให้ดาเนียล คอลลินส์ กับ คริสเตียน แฮร์ริสัน นักหวดอเมริกัน ได้ลงแข่งขันแทน
ผลการแข่งขันรอบ 16 คู่ มีดังนี้
เจสซิก้า เปกูล่า(อิตาลี) – แจ็ค เดรเปอร์ (สหราชอาณาจักร) ชนะ เอ็มม่า ราดูคานู (สหราชอาณาจักร) – คาร์ลอส อัลคาราซ (สเปน) 4-2, 4-2
เมียร์ร่า อันเดรเยว่า (รัสเซีย) – ดานีล เมดเวเดฟ (รัสเซีย) ชนะ โอลก้า ดานิโลวิช (เซอร์เบีย) – โนวัก โยโควิช (เซอร์เบีย) 4-2, 5-3
อิก้า สเวียเท็ก (โปแลนด์) – แคสเปอร์ รุด (นอร์เวย์) ชนะ เมดิสัน คีย์ส (สหรัฐ) – ฟรานเซส ติอาโฟ (สหรัฐ) 4-1, 4-2
แคทเธอรีน แม็คนอลลี่(สหรัฐฯ) – ลอเรนโซ่ มูเซ็ตติ(อิตาลี) ชนะ นาโอมิ โอซากะ(ญี่ปุ่น) – กาเอล มิงฟิส(ฝรั่งเศส) 5-3, 4-2
เทย์เลอร์ ทาวน์เซนด์ (สหรัฐ) – เบน เชลตัน (สหรัฐ) ชนะ อแมนด้า อนิซิโมว่า (สหรัฐ) – โฮลเกอร์ รูน (เดนมาร์ก) 4-2, 5-4(2)
คาโรลิน่า มูโชว่า(เช็ก) – อังเดรย์ รูเบลฟ(รัสเซีย) ชนะ วีนัส วิลเลียมส์ (สหรัฐ) – ไรลี่ โอเปลก้า (สหรัฐ) 4-2, 5-4(4)
ซาร่า แอร์รานี่(อิตาลี) – อันเดรีย วาวาสโซรี่ (อิตาลี) ชนะ เอเลน่า ไรบาคิน่า (คาซัคสถาน) – เทย์เลอร์ ฟริตซ์ (สหรัฐ) 4-2, 4-2
ดาเนียล คอลลินส์(สหรัฐ) – คริสเตียน แฮร์ริสัน(สหรัฐ) ชนะ เบลินด้า เบนซิช(สวิตเซอร์แลนด์) – อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ(เยอรมนี) 4-0, 5-3
ผลการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ มีดังนี้
อิก้า สเวียเท็ก (โปแลนด์) – แคสเปอร์ รุด (นอร์เวย์) ชนะ แคทเธอรีน แม็คนอลลี่(สหรัฐฯ) – ลอเรนโซ่ มูเซ็ตติ(อิตาลี) 4-1, 4-2
เจสซิก้า เปกูล่า(อิตาลี) – แจ็ค เดรเปอร์ (สหราชอาณาจักร) ชนะ เมียร์ร่า อันเดรเยว่า (รัสเซีย) – ดานีล เมดเวเดฟ (รัสเซีย) 4-1, 4-1
ซาร่า แอร์รานี่ (อิตาลี) – อันเดรีย วาวาสโซรี่ (อิตาลี) ชนะ คาโรลิน่า มูโชว่า(เช็ก) – อังเดรย์ รูเบลฟ(รัสเซีย) 4-1, 5-4(4)
ดาเนียล คอลลินส์(สหรัฐ) – คริสเตียน แฮร์ริสัน(สหรัฐ) ชนะ เทย์เลอร์ ทาวน์เซนด์ (สหรัฐ) – เบน เชลตัน (สหรัฐ) 4-1, 5-4(2)