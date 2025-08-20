1พันมีทอน! AIS เปิดราคาแพ็คเกจดูศึกคนชนคน NFL สดเต็มอิ่มครบทุกคู่

1พันมีทอน! AIS เปิดราคาแพ็คเกจดูศึกคนชนคน สดเต็มอิ่มครบทุกคู่
AIS PLAY เปิดราคาแพ็คเกจสำหรับสาวกศึก “คนชนคน” กับ “NFL Season Pass 2025” ที่เตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL ลีกอเมริกันฟุตบอลอันดับ 1 ของโลก แบบถูกลิขสิทธิ์ ทุกแมตช์สำคัญในแพ็กเกจเดียว ให้แฟนๆ ได้เต็มอิ่มตั้งแต่รอบปกติ (Regular Season) เพลย์ออฟ ไปจนถึงศึกใหญ่ที่สุดแห่งปี “Super Bowl LX” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2026 ที่ลีวายส์ สเตเดียม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
แพ็กเกจ NFL Season Pass 2025 เปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ในราคาเพียง 999 บาท/ฤดูกาล (ไม่รวม VAT) สมัครกด *678*12# โทรออก สนุกมันส์ยาวถึงต้นปีหน้า คออเมริกันฟุตบอลตัวจริงไม่ควรพลาด!
นอกจากนี้ลูกค้า AIS สามารถรับชมเกมอุ่นเครื่อง Pre-season ฟรี ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 07.00 น. นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ พบ นิวยอร์ก ไจแอนส์ และ 23 สิงหาคม เวลา 07.00 น. มินนิโซตา ไวกิงส์ พบ เทนเนสซี ไททันส์ เรียกน้ำย่อยก่อนเปิดศึกจริงเดือนกันยายนนี้