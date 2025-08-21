แอร์รานี่-วาวาสโซรี่ ป้องกันแชมป์คู่ผสม ยูเอส โอเพ่น รับ 32 ล้านบาท
ซาร่า แอร์รานี่ กับ อันเดรีย วาวาสโซรี่ คู่นักเทนนิสอิตาเลียน ป้องกันแชมป์ประเภทคู่ผสม แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
รอบรองชนะเลิศ แอร์รานี่ กับ วาวาสโซรี่ คู่แชมป์เก่า ชนะคู่จากสหรัฐ ดาเนียล คอลลินส์กับ คริสเตียน แฮร์ริสัน ส่วนอิก้า สเวียเท็ก จากโปแลนด์ กับ แคสเปอร์ รุด จากนอร์เวย์ ซึ่งเป็นคู่มือวาง 3 ของรายการ ชนะคู่มือวาง 1 เจสซิก้า เปกูล่า จากสหรัฐ กับ แจ็ค เดรเปอร์ จากสหราชอาณาจักร 3-5, 5-3(8) ซุปเปอร์ไทเบรก 10-8
ในรอบชิงชนะเลิศ คู่แชมป์เก่าจากอิตาลี ชนะ สเวียเท็ก กับ รุด 6-3, 5-7 ซุปเปอร์ไทเบรก 10-6 ทำให้ป้องกันแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(32.59 ล้านบาท) นอกจากนั้นยังเป็นแชมป์แกรนด์สแลม ประเภทคู่ผสม รายการที่ 3 ของทั้งคู่ ต่อจากยูเอส โอเพ่น 2024 และในปีนี้ รวมทั้งเฟร้นช์ โอเพ่น ในปีนี้ด้วย
ยูเอส โอเพ่น ในประเภทอื่นๆ จะแข่งขันรอบเมนดรอว์ ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้