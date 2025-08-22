เปิดโผเมนดรอว์ ยูเอส โอเพ่น ซินเนอร์งานเบากว่าอัลคาราซ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ฝ่ายจัดการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เผยผลการแบ่งสายเมนดรอว์ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวศึกยูเอส โอเพ่น ที่จะเปิดฉากในวันที่ 24 สิงหาคมนี้
ปรากฏว่าในประเภทชายเดี่ยว แชมป์เก่าและมือ 1 โลกชาวอิตาเลียน ยานนิก ซินเนอร์ อยู่สายเบากว่าคาร์ลอส อัลคาราซ คู่ปรับสำคัญ มือ 2 โลกชาวสเปน โดยซินเนอร์ซึ่งเพิ่งถอนตัวระหว่างแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับอัลคาราซที่ซินซินเนติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จะเจอกับวิต โคพรีว่า มือ 78 ของโลกจากสาธารณรัฐเช็ก และมีสิทธิเจอกับมือวาง 5 แจ็ค เดรเปอร์ จากสหราชอาณาจักร ในรอบก่อนรองชนะเลิศ และอเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ ในรอบรองชนะเลิศ ส่วนการเจอกับอัลคาราซต้องรอไปจนถึงรอบชิง
ด้านอัลคาราซ เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม “เฟร้นช์ โอเพ่น” ปีนี้ เจอสายแข็งกว่าในสายล่าง โดยมีนักหวดอเมริกันหลายรายขวางทางอยู่ ทั้งไรลี่ โอเปลก้า ทั้งเบน เชลตัน ซึ่งอาจเจอกันตอนรอบก่อนรองชนะเลิศ ทั้งเทย์เลอร์ ฟริตซ์ รองแชมป์ปีที่แล้วที่อาจเจอในรอบรองชนะเลิศ หรืออาจจะเป็นโนวัก โยโควิช อดีตมือ 1 โลกชาวเซอร์เบีย ซึ่งอาจจะขวางทางในรอบตัดเชือกก็ได้
ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยว อารีน่า ซาบาเลนก้า มือ 1 โลก และแชมป์เก่าชาวเบลารุส จะประเดิมรอบแรกพบรีเบก้า มาซาโรว่า มือ 109 โลกชาวสวิส ถ้าเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ อาจเจอกับแยสมิน เปาลินี่ นักหวดสาวอิตาเลียนที่กำลังฟอร์มดี ส่วนรอบรองชนะเลิศอาจเจอกับเจสซิก้า เปกูล่า มือ 4 โลกชาวอเมริกัน และรอบชิงก็อาจเป็นอิก้า สเวียเท็ก อดีตมือ 1 โลกชาวโปแลนด์ เจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยวแกรนด์สแลม “วิมเบิลดัน” ปีนี้
ส่วนสเวียเท็กซึ่งเป็นมือวาง 2 ของรายการ กำลังฟอร์มร้อนหลังเพิ่งคว้าแชมป์ที่ซินซินเนติ รอบแรกเจอเอมิเลียน่า อารันโก้ มือ 81 โลกจากโคลอมเบีย และอาจเจออแมนด้า อนิซิโมว่า มือ 9 โลกชาวอเมริกัน ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ส่วนรอบตัดเชือกอาจเจองานหินกับโคโค่ กอฟฟ์ แชมป์เฟร้นช์ โอเพ่น และมือ 3 โลกชาวอเมริกัน
สำหรับยูเอส โอเพ่น ปีนี้ วีนัส วิลเลียมส์ อดีตนักเทนนิสสาวมือ 1 ของโลกชาวอเมริกัน วัย 45 ปี ได้รับไวลด์การ์ดลงแข่งขัน จะเป็นการเข้าร่วมรายการแกรนด์สแลมหนแรกในรอบ 2 ปี โดยรอบแรกจะเจอศึกหนักกับมือวาง 11 คาโรลิน่า มูโชว่า จากสาธารณรัฐเช็ก