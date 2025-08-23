โนเล่ชี้ศึกแกรนด์สแลมรายได้เยอะ ควรเพิ่มเงินรางวัลนักกีฬามากกว่านี้อีก
โนวัก โยโควิช อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวเซอร์เบีย แสดงความเห็นว่า การแข่งขันแกรนด์สแลมทั้ง 4 รายการ น่าจะยังสามารถเพิ่มเงินรางวัลให้นักกีฬาได้มากกว่า
สืบเนื่องจากกรณีที่นักเทนนิสมืออันดับท็อป 20 ของโลกทั้งชายและหญิงได้ลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงฝ่ายจัดการแข่งขันแกรนด์สแลม “ออสเตรเลียน โอเพ่น” “เฟร้นช์ โอเพ่น” “วิมเบิลดัน” และ “ยูเอส โอเพ่น” ขอให้เพิ่มเงินรางวัลมากขึ้น โดยต้นเดือนนี้ สมาคมเทนนิสแห่งสหรัฐอเมริกา (ยูเอทีเอ) ในฐานะเจ้าภาพยูเอส โอเพ่น ที่จะเปิดฉากในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ เพิ่งประกาศเพิ่มเงินรางวัลขึ้นอีก 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงินรางวัลรรวม 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,880 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินรางวัลรวมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเทนนิส
โนเล่กล่าวว่า ถือว่าก้าวมาถูกทางแล้ว เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นรายการแกรนด์สแลมพร้อมจะเพิ่มเงินรางวัลทุกระดับเพื่อนักกีฬา ส่วนที่ว่าสถานการณ์นี้ถือว่าน่าพอใจแล้วหรือยัง ส่วนตัวมองว่ายัง คิดว่ายังสามารถยกระดับได้อีกมาก
อย่างไรก็ตาม โนเล่ย้ำว่าที่ทำแบบนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเอง โดยกล่าวว่า ในอดีตเคยเห็นปฏิกิริยาของคนตอนที่ตนออกมาพูดประเด็นเรื่องเงินรางวัล มักจะมีคนวิจารณ์ว่า เป็นเพราะตนอยากได้เงินเยอะๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้น ตนพูดถึงภาพรวม เพราะมีนักเทนนิสทั่วโลกไม่มากนักที่จะยึดเทนนิสเป็นอาชีพหลักของตัวเองได้ ซึ่งประเด็นนี้มีคนพูดถึงไม่มากนัก
เจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวแกรนด์สแลม 24 สมัย กล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญที่คนต้องทำความเข้าใจคือ เราอยู่ในโลกทุนนิยม ธุรกิจบันเทิงและกีฬานั้นใหญ่มากๆ รายการแกรนด์สแลมก็ได้รับความนิยมอย่างสูง ดังนั้น รายการต่างๆ จึงสามารถเพิ่มเงินรางวัลได้ แต่พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว อาจจะมีเรื่องภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่ง เอาเป็นว่าตอนนี้ถือว่ามาถูกทางแล้ว