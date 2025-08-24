อัลคาราซโวเตรียมพร้อมมาดีกับการลุ้นแชมป์ยูเอส โอเพ่น โดยเฉพาะการต้องดวลซินเนอร์
คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสสเปน มือ 2 ของโลก กล่าวก่อนการแข่งขันศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่เปิดฉากไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ว่า การคว้าแชมป์ยูเอส โอเพ่น เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ แต่ตลอด 3 แกรนด์สแลมที่แข่งขันบนฮาร์ดคอร์ท ยานนิก ซินเนอร์ นักหวดอิตาเลียน มือ 1 ของโลก คว้าแชมป์ได้ทั้งหมด (ออสเตรเลียน โอเพ่น 2024, 2025 ยูเอส โอเพ่น 2024) ทำให้ต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อจะเจอกับเขาอีกครั้งในรายการนี้ ซึ่งการเตรียมตัวมาแข่งยูเอส โอเพ่น ปีนี้กับปีที่แล้วแตกต่างกันมาก เพราะมีวันพักเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเอง และพักจิตใจ จากการที่ได้ซ้อมที่สเปนเกือบ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็ไปลุยซินซินเนติ โอเพ่น ด้วยความสุขที่มากขึ้น มีความกระหายที่อยากจะแข่งขัน ถ้าพิจารณาให้ดี เขาเตรียมพร้อมมากกว่าปีที่แล้ว รู้สึกมากกว่า ปีก่อนโปรแกรมแข่งขันแน่นกว่านี้มาก
“ผมมั่นใจมากๆ ในตอนนี้ พื้นสนามก็ทำให้รู้สึกดี บอลก็ดี ผมพร้อมมากๆ แล้วที่จะแข่งขัน” นักหวดสเปนกล่าว
อัลคาราซคว้าแชมป์ยูเอส โอเพ่น มาครองได้ 1 สมัย เมื่อปี 2022 และก่อนมาแข่งขันแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี ก็เพิ่งคว้าแชมป์ซินซินเนติ โอเพ่น มาครองได้ ด้วยการชนะซินเนอร์ ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งวันนั้นซินเนอร์มีอาการป่วย ขอยอมแพ้ไปในเซตแรก