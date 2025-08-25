สองนักหวดอาเซียน เจิ่น-เอียล่า โชว์ฟอร์มเทพ ล้มมือเต็งเข้ารอบสอง ยูเอส โอเพ่น
สองนักเทนนิสสาวจากอาเซียน เจนิซ เจิ่น จากอินโดนีเซีย และอเล็กซานดร้า เอียล่า จากฟิลิปปินส์ ต่างโชว์ฟอร์มเยี่ยม ล้มมือดี คว้าชัยชนะในรอบแรก ประเภทหญิงเดี่ยว แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่มหานครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
เจนิซ เจิ่น มือ 149 ของโลกจากอินโดนีเซีย ที่มาจากรอบคัดเลือก ชนะ เวโรนิก้า คูเดอร์เมโตว่า มือ 25 ของโลกจากรัสเซีย 6-4, 4-6, 6-4 สาวอินโดนีเซียผ่านเข้ารอบสอง พบกับ เอ็มม่า ราดูคานู มือ 36 ของโลก แชมป์เก่าเมื่อปี 2022 จากสหราชอาณาจักร ที่ชนะ เอนะ ชิบาฮาระ มือ 128 ของโลกจากญี่ปุ่นมา 6-1, 6-2
นักหวดอินโดฯกล่าวว่า ตอนที่ราดูคานูได้แชมป์ยูเอส โอเพ่น ตอนนั้นเธอยังเรียนมหาวิทยาลัย และมีอาการเจ็บ ทำให้ได้ดูการแข่งขันเทนนิสมากมาย เมื่อเห็นว่าราดูคานูก้าวไปคว้าแชมป์แกรนด์สแลมจากการเริ่มแข่งขันในรอบคัดเลือกได้ ทำให้สร้างแรงบันดาลใจที่อยากจะทำได้บ้าง เชื่อว่าการเจอกันในรอบต่อไป จะมีแฟนเทนนิสเข้ามาชมจำนวนมาก ตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้เจอกับราดูคานู
ด้านอเล็กซ์ เอียล่า มือ 75 ของโลกจากฟิลิปปินส์ พลิกชนะคลาร่า เทาสัน มือ 14 ของโลกจากเดนมาร์ก 2-1 เซต 6-3, 2-6, 7-6(13-11) เข้ารอบสองไปได้อีกคน และเป็นนักเทนนิสฟิลิปปินส์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าชัยชนะในรายการแกรนด์สแลม รอบเมนดรอว์ได้
เอียล่ากล่าวว่า เป็นวันที่พิเศษมาก การเป็นคนฟิลิปปินส์ยิ่งทำให้ภูมิใจ และอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆ อีก แมตช์นี้เป็นหนึ่งในเรื่องน่าจดจำมากๆ ของตัวเอง
ด้านมือวาง 1 ของรายการอย่างอารีน่า ซาบาเลนก้า จากเบลารุส ก็ประเดิมรอบแรกได้ยอดเยี่ยม เอาชนะ รีเบก้า มาซาโว่า มือ 108 ของโลกจากสิวตเซอร์แลนด์ 7-5, 6-1 ผ่านเข้ารอบสอง พบกับ โพลิน่า คูเดอร์เมโตว่า มือ 67 ของโลกจากรัสเซียต่อไป
ขณะที่โนวัก โยโควิช มือวาง 7 ในประเภทชายเดี่ยว มีอาการเจ็บเท้าระหว่างแข่งขัน จนต้องเรียกนักกายภาพบำบัดมาดูอาการ แต่ก็ยังชนะเลิร์นเนอร์ เถียน นักเทนนิสอเมริกัน มือ 50 ของโลก 6-1, 7-6(3), 6-2 โนเล่เข้ารอบสอง พบกับ ซาชารี่ ซวายด้า มือ 145 ของโลกจากสหรัฐ