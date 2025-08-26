ควิโตว่าอำลาวงการเทนนิสแล้ว หลังพ่ายขาดร่วงรอบแรก ยูเอส โอเพ่น
เปตร้า ควิโตว่า นักเทนนิสสาวจากสาธารณรัฐเช็ก ดีกรีอดีตแชมป์หญิงเดี่ยว แกรนด์สแลม “วิมเบิลดัน” 2 สมัย อำลววงการเทนนิสออย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม หลังจากควิโตว่า พ่ายให้ไดแอน แพร์รี่ จากฝรั่งเศส 1-6, 0-6 ตกรอบแรก ศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” 1-6, 0-6 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายน นักหวดสาววัย 35 ปี ประกาศล่วงหน้าว่าจะแขวนไม้หลังจบการแข่งขันรายการนี้ สิ้นสุดเส้นทางการเล่นเทนนิสอาชีพ 18 ปี
ควิโตว่าเคยไต่อันดับโลกขึ้นไปสูงสุดที่อันดับ 2 ของโลก โดยคว้าแชมป์ดับเบิลยูทีเอทัวร์ 31 รายการ ในจำนวนนี้เป็นแชมป์แกรนด์สแลม 2 สมัย คือศึกวิมเบิลดันปี 2011 และ 2014
ควิโตว่ากล่าวว่า อยากจะเล่นด้วยฟอร์มที่ดีกว่านี้ แต่ก็เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดว่านี่น่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายของตัวเอง เพราะมีอารมณ์ร่วมอย่างมาก เช้านี้ตนตื่นมาก็รู้สึกได้ว่าคงไม่ใช่วันที่ดีสักเท่าไร ทานอะไรไม่ลงเลย และกังวลมากๆ เมื่อลงแข่งขันจริงก็เป็นตามนั้น ตนไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือเหวี่ยงไม้ได้ดังใจ ทำอะไรไม่ได้เลย เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ก็ดีใจที่แข่งขันจนจบ นับเป็นการเดินทางที่ยาวนานและยอดเยี่ยมมากๆ
ควิโตว่ามีสไตล์การเล่นที่เน้นการหวดกราวด์สโตรกที่หนักหน่วง และการลูกเสิร์ฟหนักด้วยมือซ้าย ทำให้เธอเป็นขวัญใจของแฟนๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2016 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับเธอ เมื่อมีโจรบุกขึ้นบ้าน และทำร้ายเธอด้วยการใช้มีดแทงบริเวณมือซ้ายทำให้เส้นเอ็นและเส้นประสาทเสียหายอย่างหนัก ต้องพักยาว ก่อนกลับมาแข่งขันอีกครั้งในเดือนมิถุนายนปี 2017 ซึ่งเธอใช้เวลา 2 ปี ผ่านเข้าถึงรอบชิง “ออสเตรเลียน โอเพ่น” ได้สำเร็จ
ปี 2024 เธอไม่ได้ลงแข่งตลอดฤดูกาล หลังจากพักเพื่อคลอดและดูแลลูกชาย ปีเตอร์ ก่อนกลับมาแข่งขันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ แต่ผลงานไม่ดี ตกรอบแรกถึง 4 รายการ กว่าจะเก็บชัยชนะนัดแรกได้ที่โรมเมื่อเดือนพฤษภาคม และนั่นก็เป็นแมตช์เดียวที่เธอคว้าชัยหลังกลายเป็นคุณแม่ จนสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจแขวนไม้ในที่สุด