คีย์ส รับคุมสติไม่อยู่ทำเล่นพลาดก่อนพลิกร่วงรอบแรก ยูเอส โอเพ่น
การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” รอบแรก วันที่สอง ที่ฟลัชชิ่ง เมโดว์ส นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เกิดการพลิกล็อกเมื่อเมดิสัน คีย์ส นักหวดเจ้าถิ่น มือวางอันดับ 6 ของรายการ ดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม “ออสเตรเลียน โอเพ่น” เมื่อต้นปี พลิกตกรอบแรกหลังพ่ายให้เรนาต้า ซาราซัว มือ 82 ของโลกชาวเม็กซิกัน 7-6(10), 6-7(3), 5-7
แมตช์นี้คีย์สเล่นผิดพลาดเองอย่างมาก โดยตีเสียเอง 89 ครั้ง และเสิร์ฟดับเบิลฟอลต์ 14 ครั้ง ซึ่งเจ้าตัวยอมรับหลังการแข่งขันว่า เป็นครั้งแรกในระยะเวลาพักใหญ่ๆ ที่คุมสติไม่อยู่ และแข็งทื่อไประหว่างแข่ง รู้สึกว่าตัวเองทั้งช้า มองอะไรไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ การตัดสินใจผิดพลาด และขยับตัวเชื่องช้าไม่ได้ดังใจ ปกติเวลาใกล้ๆ จะเริ่มรายการใหม่ ต้องมีความกังวลเป็นปกติ แต่ครั้งนี้กลับไม่สามารถขจัดความรู้สึกนั้นออกไปได้เมื่อถึงเวลาแข่งจริง