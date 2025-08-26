วีนัสปัดตอบจะกลับมาแข่งขันอีกหรือไม่ หลังร่วงรอบแรก ยูเอส โอเพ่น
วีนัส วิลเลียมส์ อดีตนักเทนนิสสาวมือ 1 โลกชาวอเมริกัน วัย 45 ปี เปิดใจหลังตกรอบแรกศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่ฟลัชชิ่ง เมโดว์ส นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม โดยสู้กับคาโรลิน่า มูโฮว่า มือวาง 11 จากสาธารณรัฐเช็ก ได้อย่างสูสี ก่อนพ่ายไป 3-6, 6-2, 1-6 ว่า เป้าหมายสำคัญในการกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังพักไปนานเพราะปัญหาบาดเจ็บ คือการสร้างโอกาสให้ตัวเองในการเล่นด้วยสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์มากกว่าแต่ก่อน เพราะถ้าลงเล่นตอนร่างกายไม่สมบูรณ์ มันไม่เพียงรบกวนจิตใจในเวลานั้น แต่ยังเป็นความรู้สึกที่ค้างคา ดังนั้น การได้กลับมามีอิสระในสนามมากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ดี
ย้อนไปเมื่อปี 2011 วีนัสล้มป่วยด้วยกลุ่มอาการโจเกรน ซึ่งเป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้มีอาการเจ็บปวดตามร่างกาย อ่อนล้า และชา นอกจากนี้ วีนัสยังเพิ่งเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่า เธอมีอาการเนื้องอกที่มดลูก ทำให้เจ็บปวดอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม หลังจบการแข่งขันรอบแรก ยูเอส โอเพ่น วีนัสให้สัมภาษณ์ว่า นัดนี้แตกต่างจากเมื่อตอนลงแข่งขันยูเอส โอเพ่น ปี 2020 ซึ่งครั้งนั้นแพ้ให้กับมูโฮว่า คู่แข่งคนเดิม อย่างหมดรูป เป็นเพราะตอนนั้นสภาพร่างกายย่ำแย่มาก มีอาการเจ็บปวดรุนแรง แต่มานัดนี้รู้สึกดีกว่าเดิมมากๆ รู้สึกยินดีที่ตัวเองมีโอกาสได้กลับมาแข่งด้วยความรู้สึกที่ดีกว่าเดิม
วีนัสซึ่งพักการแข่งขันไปนานตลอดปี เพิ่งกลับมาแข่งขันเมื่อไม่กี่เดือนก่อน และเรียกเสียงฮือฮาด้วยการเอาชนะเพย์ตัน สเติร์นส์ มืออันดับ 35 ของโลก ในการแข่งขัน “วอชิงตัน โอเพ่น” และถึงแม้จะแพ้ในแมตช์อื่นๆ แต่ภาพรวมฟอร์มการเล่นก็เป็นที่น่าพอใจ จนกระทั่งตกลงตอบรับไวลด์การ์ดเข้าร่วมยูเอส โอเพ่น เป็นครั้งที่ 25 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เธอจะกลับมาแข่งรายการอื่นๆ ต่อในปีนี้หรือไม่ วีนัสตอบว่า มีรายการที่แข่งในสหรัฐอเมริกาอีกหรือเปล่า? ใครจะช่วยย้ายการแข่งขันมาจัดที่นี่ได้บ้าง? เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะพร้อมเดินทางไปแข่งขันไกลๆ ในเวลานี้ แน่นอนว่าตนยังรักการเล่นเทนนิสอยู่ แต่เป้าหมายคือการทำในสิ่งที่อยากทำ