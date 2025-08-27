ซินเนอร์หายป่วย โชว์ฟอร์มแกร่งฉลุยรอบสอง ยูเอส โอเพ่น
ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสมือ 1 โลกชาวอิตาเลียน ในฐานะแชมป์เก่าประเภทชายเดี่ยว ลงสนามรอบแรก ศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 38 นาที เอาชนะวิต โคพริว่า มือ 78 ของโลกจากสาธารณรัฐเช็ก 6-1, 6-1, 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบสองอย่างแข็งแกร่ง
ก่อนหน้าการแข่งขันยูเอส โอเพ่น จะเปิดฉาก ซินเนอร์ต้องถอนตัวขณะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “ซินซินเนติ โอเพ่น” พบกับคาร์ลอส อัลคาราซ มือ 2 โลกชาวสเปน เนื่องจากมีอาการป่วย และต่อมาถอนตัวจากการแข่งขันเทนนิสคู่ผสมรูปแบบใหม่ของยูเอส โอเพ่น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากสภาพร่างกายยังไม่พร้อม อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากอาการป่วยดังกล่าวในแมตช์ล่าสุดแต่อย่างใด
ซินเนอร์กล่าวว่า ดีใจที่กลับมาสุขภาพดีอีกครั้ง และตนกับทีมงานจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์ที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ ตนมีความทรงจำดีๆ กับการแข่งขันยูเอส โอเพ่น แต่ละปีสถานการณ์แตกต่างกันไป สิ่งที่คุณต้องการคือการออกสตาร์ตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งตนก็ทำไปแล้ว การกลับมาแข่งขันแกรนด์สแลมในขณะที่ความรู้สึกร่วมต่างๆ ยังคงอยู่ รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้กลับมาแข่งขันกับนักหวดเก่งๆ จากทั่วโลก
ด้านการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว อิก้า สเวียเท็ก มือ 2 โลกชาวโปแลนด์ อดีตแชมป์ปี 2022 เอาชนะเอมิเลียน่า อารันโก้ มือ 84 ของโลกจากโคลอมเบีย 6-1, 6-2
สเวียเท็กกล่าวว่า รู้สึกดีมากๆ เพราะปกติการลงสนามนัดแรกไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องทำความคุ้นเคยกับจังหวะต่างๆ แต่นัดนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดี และไม่รู้สึกว่าฝืนใช้แรงเกินความเป็นจริงแต่อย่างใด