วีนัสลุยแข่งต่อ ได้ไวลด์การ์ดหญิงคู่แกรนด์สแลม ยูเอส โอเพ่น
วีนัส วิลเลียมส์ อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 โลก ชาวอเมริกัน วัย 45 ปี ได้รับไวลด์การ์ดประเทศหญิงคู่ โดยจะจับคู่กับเลย์ลาห์ เฟอร์นานเดซ นักหวดแคนาดา เข้าร่วมแข่งขันหญิงคู่ในศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่ฟลัชชิ่ง เมโดว์ส นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยจะเจอศึกหนักกับคู่มือวางอันดับ 6 ลุดมีล่า คิเชน็อก จากยูเครน และเอลเลน เปเรซ จากออสเตรเลีย
วีนัสเพิ่งกลับมาแข่งขันเมื่อไม่กี่เดือนก่อน หลังเจ็บป่วยจนร้างคอร์ตไปร่วมปี โดยได้ไวลด์การ์ดลงแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว ยูเอส โอเพ่น และสู้กับคาโรลิน่า มูโฮว่า มือวาง 11 จากสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งอายุน้อยกว่าเธอ 23 ปี ได้อย่างน่าประทับใจ ก่อนพ่ายไป 1-2 เซต
วีนัสเคยจับคู่กับน้องสาว เซเรน่า วิลเลียมส์ คว้าแชมป์หญิงคู่ ยูเอส โอเพ่น เมื่อปี 1999 และ 2009 ซึ่งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เซเรน่าก็เพิ่งโพสต์โซเชียลมีเดียชื่นชมพี่สาวว่า ทั้งแข็งแกร่ง กล้าหาญ มุ่งมั่น มีระดับ ไม่ย่อท้อ เป็นแรงบันดาลใจ มีถ้อยคำไม่เพียงพอที่จะบรรยายความภูมิใจที่ตนมีต่อพี่สาว และได้แต่หวังว่าจะเป็นให้ได้อย่างเธอ