AIS ปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์บาสเกตบอล NBA พร้อมยิงสดทุกนัด เริ่ม 21 ตุลาคมนี้
สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติสหรัฐ (NBA) จับมือกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ให้แฟนยัดห่วงชาวไทยได้รับชมผ่าน AIS PLAY บริการวิดีโอสตรีมมิงของ AIS ครบทุกแมตช์ เริ่มตั้งแต่ฤดูกาล 2025/26 ซึ่งจะเปิดฉากในวันที่ 21 ตุลาคมนี้
โดย AIS PLAY เตรียมเปิดช่องกีฬาเฉพาะกิจ มอบสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ใช้บริการแพ็กเกจได้รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน NBA ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท ไมโม่เทค จำกัด บริษัทในเครือ เอไอเอส โดยจะถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้งเกมในฤดูกาลปกติ, รอบเพลย์ออฟ, รอบชิงแชมป์สาย (Conference Finals), NBA All-Star และ NBA Draft เริ่มตั้งแต่ฤดูกาล 2026-27 เป็นต้นไป และจะถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศ NBA (NBA Finals) แบบปีเว้นปี
นายปรัธนา ลีลพนัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ AIS กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำร่วมกับ NBA ลีกบาสเกตบอลอาชีพที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงสุดของโลก เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวมความบันเทิงและกีฬาครบวงจร นอกจากความหลากหลายของคอนเทนต์ ยังจะช่วยปลุกกระแสบาสเก็ตบอลในประเทศไทย เพื่อขยายฐานแฟนคลับและสนับสนุนการเติบโตของบาสเก็ตบอลไทย
ด้าน เวย์น ชาง กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย NBA กล่าวว่า AIS มีวิสัยทัศน์ร่วมกับเราในการยกระดับวงการบาสเก็ตบอลในประเทศไทย เชื่อว่าแฟนกีฬาจะเข้าถึงบาสเก็ตบอล NBA ได้ง่ายขึ้น ทำให้แฟนบาสเก็ตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดกับทีมที่ชื่นชอบมากยิ่งขึ้นด้วย