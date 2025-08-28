โนเล่รับไม่แฮปปี้ฟอร์มหลังเสียเซตก่อนกลับมาชนะ เข้ารอบสามยูเอส โอเพ่น
โนวัก โยโควิช อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวเซอร์เบีย และมือวางอันดับ 7 ของรายการ พลิกสถานการณ์จากที่เสียเซตแรก กลับมาคว้าชัยเหนือซัคคารี่ สไวด้า นักหวดจากรอบควอลิฟายชาวอเมริกัน 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-1 ผ่านเข้ารอบสาม ศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่ฟลัชชิ่ง เมโดว์ส นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
โนเล่ ดีกรีแชมป์ชายเดี่ยวแกรนด์สแลมสูงสุด 24 สมัย กล่าวว่า ไม่พอใจกับระดับการเล่นของตัวเองในแมตช์นี้เลย แต่บางครั้งก็มีวันแบบนี้บ้าง วันที่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสักเท่าไร แต่ก็ยังหาทางเอาตัวรอดมาได้ สิ่งที่ตนต้องทำคือการแก้ปริศนาระหว่างแข่งให้ได้
โนเล่กล่าวต่อว่า ไม่ค่อยพอใจฟอร์มโดยรวมของตัวเองนัก ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกสนุกที่ได้ลงแข่งขัน แต่รู้สึกไม่สนุกกับเกมของตัวเองมากกว่า ก็เลยกดดันตัวเองกับทีมงานว่าต้องทำให้ดียิ่งขึ้นในนัดต่อไป ในวันต่อไป ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของการหมดไฟ เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้ในใจตัวเองหลายอย่าง คนอื่นไม่รู้หรอกว่าตนต้องผ่านอะไร และบอกอะรตัวเองบ้าง
การคว้าชัยชนะนัดนี้ ทำให้โนเล่ทำสถิติผ่านเข้ารอบสามรายการระดับแกรนด์สแลมเป็นครั้งที่ 75 เป็นสถิติสูงสุดตลอดกาล แซงสถิติ 74 ครั้งที่โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ อดีตมือ 1 ของโลกชาวสวิสเคยทำไว้
สำหรับการแข่งขันชายเดี่ยว รอบสอง เกิดการพลิกล็อกขึ้นเมื่อโฮลเกอร์ รูน มือวาง 11 จากเดนมาร์ก ดวล 5 เซตกับแยน เลนนาร์ด สตรุฟฟ์ มือ 144 ของโลกจากเยอรมนี ก่อนรูนปราชัย 6-7 (5), 6-2, 3-6, 6-4, 5-7
ขณะที่แคสเปอร์ รุด มือวางอันดับ 12 จากนอร์เวย์ ก็มาตกรอบหลังพ่ายให้ราฟาเอล โคลินญอง มือ 81 ของโลกจากเบลเยียม ฉิวเฉียด 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 5-7