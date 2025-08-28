กีฬาต่างประเทศ

เมดเวเดฟโดนปรับ 1.3 ล้านบาท หลังทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในยูเอส โอเพ่น

Reuters

ดานีล เมดเวเดฟ นักเทนนิสรัสเซีย มือ 13 ของโลก ถูกสมาคมเทนนิสสหรัฐอเมริกา ปรับเงิน 42,500 ดอลลาร์สหรัฐ(1,376,107 บาท) จากการที่เขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ระหว่างการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ชายเดี่ยว รอบแรก ซึ่งแพ้ให้กับบองฌาแมง บงซี นักหวดฝรั่งเศส 2-3 เซต เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเซตสาม ในจังหวะที่บงซีได้แมตช์พอยต์ จากการนำ 2-0 เซต แต่มีช่างภาพเดินเข้ามาในสนาม ในจังหวะที่บงซีเสิร์ฟแรก ซึ่งเสิร์ฟเสีย แต่กรรมการให้เสิร์ฟแรกใหม่ ทำให้เมดเวเดฟออกอาการไม่พอใจ และมีการให้กองเชียร์กดดันกรรมการ ซึ่งในเซตสามเขาชนะไป ก่อนแพ้ 2-3 เซต 3-5, 7-5, 7-6(5), 6-0, 4-6 ตกรอบแรกไป

การปรับเงินจากเหตุการณ์นี้ เป็นการปรับข้อหาการไม่มีน้ำใจนักกีฬา 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ(971,370 บาท) และการใช้แร็กเก็ตทุบเก้าอี้ 12,500 ดอลลาร์สหรัฐ(404,737 บาท) ซึ่งเงินค่าปรับดังกล่าวคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินรางวัลที่เมดเวเดฟได้รับจากการตกรอบแรก

 