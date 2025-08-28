ทาวน์เซนด์-ออสตาเพนโก้ โต้เดือดหลังปะทะคารมในคอร์ต ยูเอส โอเพ่น
การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง ระหว่างเทย์เลอร์ ทาวน์เซนด์ นักหวดอเมริกัน กับเยเลน่า ออสตาเพนโก้ มือวางอันดับ 25 จากลัตเวีย ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ซึ่งลงเอยด้วยชัยชนะของทาวน์เซนด์ 7-5, 6-1 ได้เกิดเหตุปะทะคารมต่อเนื่องตั้งแต่ในสนามจนถึงโซเชียลมีเดีย
เหตุเกิดจากออสตาเพนโก้ไม่พอใจจังหวะหนึ่งในเกมซึ่งทาวน์เซนด์ได้แต้มจากลูกพลิกเน็ต แล้วไม่ได้กล่าวขอโทษตามมารยาท ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนักเทนนิส กระทั่งจบการแข่งขัน ทั้งคู่ไปจับมือกันหน้าเน็ตแล้วออสตาเพนโก้พูดอะไรบางอย่าง ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเถียงกันอย่างออกรส แล้วยังเดินไปเถียงกันต่อตรงม้านั่ง โดยไมโครโฟนในสนามจับเสียงทาวน์เซนด์พูดได้ตอนหนึ่งว่า “ยอมรับความพ่ายแพ้ซะเถอะ”
หลังจากนั้น ทาวน์เซนด์หันไปฉลองกับแฟนเทนนิสเจ้าถิ่นเสียงดัง ขณะที่แฟนๆ หันไปโห่ออสตาเพนโก้ตอนเดินออกจากสนาม
ต่อมา ทาวน์เซนด์ ดีกรีมือ 1 โลกประเภทคู่ ให้สัมภาษณ์สื่อว่า ออสตาเพนโก้บอกว่าตนไร้การศึกษา ไม่มีมารยาท และบอกว่ามารอดูกันว่าถ้าไปแข่งกันนอกสหรัฐแล้วจะเป็นยังไง ซึ่งตนก็ตอบไปว่า ก็น่าตื่นเต้นนะ พร้อมเสมอ ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน เพียงแต่ถ้าใครมาหาเรื่องก่อนจะไม่มีวันยอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตนแสดงออกถึงความเคารพต่อฝ่ายตรงข้าม ก็ต้องหวังให้อีกฝ่ายแสดงความเคารพตอบกลับมาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คิดว่าคงไม่ได้รับคำขอโทษจากอีกฝ่ายแต่อย่างใด แต่ก็ไม่ได้สนใจ เพราะสิ่งที่เธอพูดห่างไกลจากความเป็นจริง และจะไม่ยอมให้คำพูดของคนอื่นมากระทบตัวเองไม่ว่าในด้านใดก็ตาม
ด้านออสตาเพนโก้ อดีตแชมป์ “เฟร้นช์ โอเพ่น” ปี 2018 ได้โพสต์อินสตาแกรมว่า ได้บอกทาวน์เซนด์เรื่องที่อีกฝ่ายไม่ยอมกล่าวขอโทษ แต่เธอกลับตอบว่าไม่มีความจำเป็นต้องขอโทษแต่อย่างใด กีฬาเทนนิสมีกฎของมันที่นักหวดส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองในการแข่งขัน แม้ว่าทาวน์เซนด์จะเล่นในบ้านเกิดตัวเอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะทำตัวยังไงก็ได้ตามใจตัวเอง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า คิดว่าคำพูดของออสตาเพนโก้เข้าข่ายเหยียดผิวหรือไม่ ทาวน์เซนด์ตอบว่า ไม่ได้ตีความไปในลักษณะนั้น จริงอยู่ที่ในชุมชนคนผิวดำมีความเชื่อผิดๆ เรื่องไร้การศึกษา ทั้งที่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ไม่ว่าคำพูดของเธอเข้าข่ายเหยียดผิวกลายๆ หรือไม่ นั่นก็เป็นสิ่งที่เธอพูดได้
ออสตาเพนโก้ได้โพสต์ไอจีอีกครั้งหลังโดนพาดพิงในประเด็นนี้ว่า ตนไม่เคยมีพฤติกรรมเหยียดผิวมาก่อนเลยในชีวิต ที่ผ่านมาเคารพคนทุกเชื้อชาติทั่วโลก และไม่เกี่ยวเลยว่าใครจะมาจากไหน