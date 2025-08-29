45 ยังแจ๋ว! วีนัสจับคู่เฟอร์นานเดซ โค่นคู่มือวาง 6 เข้ารอบสอง ยูเอส โอเพ่น
วีนัส วิลเลียมส์ อดีตนักเทนนิสสาวมือ 1 โลกชาวอเมริกัน ผ่านเข้าสู่รอบสอง ประเภทหญิงคู่ ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่ฟลัชชิ่ง เมโดว์ส นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม หลังจับคู่กับเลย์ลาห์ เฟอร์นานเดซ เอาชนะลุดมีล่า คิเชน็อก นักหวดยูเครน ดีกรีแชมป์เก่าปีที่แล้ว ซึ่งปีนี้หันมาจับคู่กับเอลเลน เปเรซ จากออสเตรเลีย เป็นคู่มือวาง 6 ของรายการ 7-6(4), 6-3 โดยเซตแรก คู่ของวีนัสตกเป็นฝ่ายตาม 2-5 แต่พลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะได้
วีนัสและเฟอร์นานเดซได้ไวลด์การ์ดลงแข่งขันประเภทหญิงคู่รายการนี้เมื่อไม่กี่วันก่อน หลังจากวีนัสในวัย 45 ปี ได้ไวลด์การ์ดลงแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว และตกรอบแรกแบบสู้กับคู่แข่งได้น่าประทับใจ
ภายหลังการแข่งขัน เฟอร์นานเดซกล่าวว่า ช่วงแรกเราพยายามศึกษาและหาทางเอาตัวรอดให้ได้ ซึ่งวีนัสได้แนะนำแทคติกที่สุดยอดมากๆ ในช่วงเปลี่ยนแดน เธอบอกว่าต้องมีลูกฮึดมากกว่านี้ ซึ่งมันช่วยได้มาก การได้จับคู่กับนักเทนนิสที่เป็นไอดอลของตัวเองเป็นเรื่องเหลือเชื่อและน่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง คืนก่อนหน้านี้ตนสั่นไปหมดด้วยควมดีใจ ซึ่งวีนัสก็แสนดีมากๆ ช่วยให้ตนคลายความตื่นเต้นกังวลไปได้
ขณะที่วีนัสกล่าวว่า ตัวเองและเฟอร์นานเดซต่างเล่นเทนนิสสไตล์เดียวกัน ตนรูปร่างใหญ่กว่าก็จริง แต่เราเป็นทีมที่ดี เธอน่าจะเป็นคู่หูที่ดีที่สุดต่อจากน้องสาว เซเรน่า วิลเลียมส์ แล้ว
ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง อิก้า สเวียเท็ก มือ 2 โลกชาวโปแลนด์ เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม “วิมเบิลดัน” ปีนี้ ต้องออกแรงเหนื่อยกว่าจะเอาชนะซูซาน ลาเมนส์ มือ 66 โลกชาวดัตช์ 6-1, 4-6, 6-4
สเวียเท็กกล่าวภายหลังการแข่งขันว่า นี่ไม่ใช่แมตช์ที่ง่าย และตนก็ทำผิดพลาดอยู่บ้าง ดีใจที่สุดท้ายก็สามารถเอาชนะได้ คิดว่าภาพรวมของแมตช์นี้อยู่ที่ว่าตนจะเล่นผิดพลาดหรือไม่มากกว่า หลังจากเสียเซตสอง ก็รีเซตตัวเองในเซตสุดท้าย ต้องเริ่มต้นใหม่ ซึ่งตัวเองก็รู้ตัวว่าจะสามารถเล่นให้ดีขึ้นได้ จึงพยายามอีกครั้ง