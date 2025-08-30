เชลตันเจ็บพลิกร่วง เปาลินี่-นาวาร์โร่พ่ายสาวเช็กทั้งคู่ รอบสาม ยูเอส โอเพ่น
เทนนิสแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” รอบสาม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่สหรัฐอเมริกา ยังมีการพลิกล็อกเกิดขึ้นหลายคู่
เบน เชลตัน มือวาง 6 ของเจ้าถิ่น แพ้รีไทร์ให้กับอาเดรียง มันนาริโน่ มือ 77 ของโลกจากฝรั่งเศส 6-3, 3-6, 6-4, 4-6 Retired เนื่องจากมีอาการเจ็บไหล่
เชลตันกล่าวว่า ปกติแล้วจะพยายามเล่นต่อไปไม่ว่าจะเจออะไร แล้วก็หาทางเอาตัวรอดให้ได้ ไม่ว่าจะป่วยหรือบาดเจ็บ ถ้ายังอยู่ในคอร์ตได้ ก็จะอยู่ต่อ แต่ครั้งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเจอมาก่อน มันเลยค่อนข้างยาก ก็เหมือนเป็นความไม่แน่นอนที่ทำให้ลำบากใจ เพราะคิดว่าตัวเองเล่นได้ดีทีเดียว อยู่ในฟอร์มที่ดี มีความมั่นใจ ทำให้เจ็บปวดกับสิ่งที่เจอในวันนี้
ด้านคาร์ลอส อัลคาราซ มือวาง 2 ของรายการจากสเปน เอาชนะ ลูเชียโน่ ดาร์เดรี่ มือ 34 ของโลกจากอิตาลี 6-2, 6-4, 6-0 ส่วนโนวัก โยโควิช อดีตมือ 1 ของโลก และมือวาง 7 ของรายการจากเซอร์เบีย ชนะ คาเมร่อน นอร์รี่ มือ 35 ของโลกจากสหราชอาณาจักร 6-4, 6-7(4), 6-2, 6-3
ในฝั่งหญิงเดี่ยว จัสมิน เปาลินี่ มือวาง 7 ของรายการจากอิตาลี แพ้ให้กับมาร์เกต้า วอนดรูโซว่า มือ 60 ของโลกจากสาธารณรัฐเช็ก 6-7(4), 1-6 ส่วนเอ็มม่า นาวาร์โร่ มือวาง 10 จากสหรัฐอเมริกา แพ้ให้กับบาร์บอร่า เครจซิโคว่า มือ 62 ของโลกจากสาธารณรัฐเช็ก 6-4, 4-6, 4-6
ขณะที่มือเต็งอย่างอารีน่า ซาบาเลนก้า มือวาง 1 จากเบลารุส ยังเล่นได้อย่างแข็งแกร่ง ชนะ เลห์ล่าห์ เฟอร์นานเดซ มือ 30 ของโลกจากแคนาดา 6-3, 7-6(2) กรุยทางเข้าไปลุ้นแชมป์ต่อไป
ซาบาเลนก้ากล่าวว่า อยากจะแก้แค้นเฟอร์นานเดซ หลังจากเคยแพ้ในรอบรองชนะเลิศ รายการนี้ เมื่อปี 2021 เฟอร์นานเดซเป็นนักสู้ เป็นนักเทนนิสที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทำให้รู้สึกดีใจกับชัยชนะในวันนี้มากๆ