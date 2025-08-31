ซเวเรฟพลิกร่วงรอบ 16 คน ยูเอส โอเพ่น – วีนัสฉลุยหญิงคู่
อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ มือวางอันดับ 3 ชาวเยอรมัน พลิกตกรอบสี่ หรือรอบ 16 คนสุดท้าย ศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา หลังปราชัยให้เฟลิกซ์ โอเกอร์-อาเลียสซีม มือวางอันดับ 25 จากแคนาดา 6-4, 6-7(7), 4-6, 4-6 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ทำให้ความหวังที่จะคว้าแชมป์แกรนด์สแลมหนแรกในชีวิตของซเวเรฟ ดีกรีรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2020 ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
โอเกอร์-อเลียสซีม กล่าวว่า รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีมากๆ ตั้งแต่ตอนซ้อมแล้ว สภาพจิตใจก็ชัดเจนเกี่ยวกับเกมของตัวเอง รวมถึงรูปแบบการเล่นที่อยากให้เป็น ฟอร์มแบบนี้ไม่ได้ตกมาจากฟ้า แต่คุณก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะเล่นได้อย่างนั้นบ้าง
อีกด้านหนึ่ง วีนัส วิลเลียมส์ อดีตมือ 1 หญิงโลกชาวอเมริกัน วัย 45 ปี ซึ่งได้สิทธิไวลด์การ์ดลงแข่งขันประเภทหญิงคู่ จับคู่กับเลย์ลาห์ เฟอร์นานเดซ จากแคนาดา ซึ่งอายุน้อยกว่าตัวเอง 23 ปี ผ่านเข้าสู่รอบสามประเภทหญิงคู่ หลังเอาชนะเอริ โฮซูมิ และอุลริกเก้ เอเคริ 7-6(1), 6-1 เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ที่วีนัสผ่านเข้าถึงรอบสามประเภทใดประเภทหนึ่งในการแข่งขันระดับแกรนด์สแลม นับตั้งแต่จับคู่กับน้องสาว เซเรน่า วิลเลียมส์ ในศึก “เฟร้นช์ โอเพ่น” เมื่อปี 2018
ภายหลังการแข่งขัน วีนัสกล่าวว่า เรามีความลับนิดหน่อย ตนบอกอะไรบางอย่างกับเฟอร์นานเดซเพื่อพลิกสถานการณ์จากที่เป็นฝ่ายตามในเซตแรก จริงๆ เราอาจจะลืมไปด้วยซ้ำว่าตกเป็นรอง เพราะโฟกัสที่การคว้าชัยชนะ เรื่องสกอร์ไม่สำคัญเลย สิ่งสำคัญคือการพยายามไม่ย่อท้อ และเก็บแต้มให้ได้ เราจึงเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุด