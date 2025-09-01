อัลคาราซคว้าชัยเข้ารอบก่อนรอง แกรนด์สแลม ยูเอส โอเพ่น
คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสมือ 2 ของโลกชาวสเปน โชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะอาร์เธอร์ รินเดอร์เน็ก คู่แข่งชาวฝรั่งเศส 3 เซตรวด 7-6(3), 6-3, 6-4 ในศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ประเภทชายเดี่ยว รอบสี่ หรือรอบ 16 คนสุดท้าย ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
อัลคาราซซึ่งเป็นอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2022 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยิรี่ เลเฮคก้า มือวางอันดับ 20 จากสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเอาชนะอาเดรียน มันนาริโน่ จากฝรั่งเศส 7-6(4), 6-4, 2-6, 6-2
ภายหลังการแข่งขัน อัลคาราซกล่าวว่า เซตแรกสูสีมาก ต่างฝ่ายต่างไม่มีโอกาสเบรกเกมเสิร์ฟเลย และไม่ใช่ว่าพวกเราเสิร์ฟกันได้ดีด้วย เพราะเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟแย่พอๆ กัน แต่หลังจากนั้น จังหวะเกมของตนก็ทำได้ดีขึ้น และพยายามใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มากที่สุด คิดว่ารุกกดดันคู่ต่อสู้ได้ดีหลังเริ่มเซตสอง
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว รอบสี่ เจสซิก้า เปกูล่า มือวางอันดับ 4 ความหวังของเจ้าถิ่น เอาชนะเพื่อนร่วมทีม แอนน์ หลี่ 6-1, 6-2 ผ่านเข้าไปพบกับบาร์โบร่า เครชิโคว่า แชมป์ “วิมเบิลดัน” ปี 2024 จากสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเอาชนะเทย์เลอร์ ทาวน์เซนด์ อีกหนึ่งนักหวดอเมริกัน 1-6, 7-6(13), 6-3