เชอร์สเตียโดนขโมยถ้วยแชมป์จากห้องพักโรงแรม ฝ่ายจัดเตรียมทำใบใหม่ให้
โซราน่า เชอร์สเตีย นักเทนนิสสาวชาวโรมาเนีย มืออันดับ 57 ของโลก โพสต์อินสตาแกรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ว่า ใครก็ตามที่ขโมยถ้วยรางวัลรายการที่คลีฟแลนด์จากห้องหมายเลข 314 ที่โรงแรม The Fifty Sonesta ไป ขอให้เอามาคืน มันไม่มีมูลค่าอะไร แต่มีคุณค่าทางใจอย่างมาก หากคุณเอามาคืน จะรู้สึกขอบคุณมากๆ
เชอร์สเตียวัย 68 ปี เพิ่งคว้าแชมป์รายการ “เทนนิส อิน เดอะ แลนด์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่คลีฟแลนด์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม เป็นแชมป์ดับเบิลยูทีเอทัวร์รายการที่ 3 และรายการแรกนับตั้งแต่ปี 2021 ของเจ้าตัว โดยเชอร์สเตียเพิ่งรับถ้วยนี้ 1 วันก่อนเดินทางไปแข่งขันแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเธอเข้าถึงรอบสองประเภทหญิงเดี่ยว ก่อนพ่ายให้คาโรลิน่า มูโฮว่า มือวาง 11 ตกรอบ ส่วนประเภทหญิงคู่ ก็จับคู่กับแอนนา คาลินสกาย่า ตกรอบแรก
ด้านผู้จัดการโรงแรม The Fifty Sonesta ได้ออกแถลงการณ์ว่า ทางโรงแรมกำลังประสานงานกับแขกคนสำคัญเกี่ยวกับของที่หายไป โดยผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นอดีตนักสืบของกรมตำรวจนิวยอร์กได้มาดูแลเคสนี้ด้วยตัวเอง โดยเราให้ความสำคัญกับเคสนี้อย่างมาก และติดต่อประสานงานกับเชอร์สเตียอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ “เทนนิส อิน เดอะ แลนด์” ในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันรายการที่เชอร์สเตียเป็นแชมป์ หลังจากทราบข่าวก็ได้โพสต์อินสตาแกรมสตอรี่แท็กหาเชอร์สเตียว่า ไม่สามารถปล่อยให้เธอเดินทางกลับบ้านมือเปล่าได้ พร้อมแท็กหาบริษัทผลิตถ้วยรางวัล เป็นการสื่อว่าจะทำถ้วยใบใหม่ให้นักหวดสาวโรมาเนีย