โอซากะปลื้มเรียกฟอร์มเก่งโค่นกอฟฟ์ ฉลุยรอบ 8 คน ยูเอส โอเพ่น
นาโอมิ โอซากะ อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของโลกชาวญี่ปุ่น ดีกรีอดีตแชมป์หญิงเดี่ยวแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” 2 สมัย ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 23 ประเภทหญิงเดี่ยว คว้าชัยเหนือโคโค่ กอฟฟ์ นักหวดเจ้าถิ่น มืออันดับ 3 ของโลก ขาดลอย 6-3, 6-2 ในการแข่งขันรอบสี่หรือรอบ 16 คนสุดท้าย ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 กันยายน
นับเป็นผลงานที่ดีที่สุดของโอซากะตั้งแต่คลอดลูกสาวเมื่อปี 2023 และเป็นการเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรายการระดับแกรนด์สแลมครั้งแรกของเจ้าตัวนับตั้งแต่ศึก “ออสเตรเลียน โอเพ่น” เมื่อปี 2021 อีกด้วย
โอซากะกล่าวภายหลังการแข่งขันว่า รู้สึกอ่อนไหวนิดหน่อย แต่ไม่อยากร้องไห้ ที่แน่ๆ คือรู้สึกสนุกมากๆ ย้อนไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว หลังคลอดลูกได้ 2 เดือน ตนนั่งอยู่บนอัฒจันทร์ ดูการแข่งขันของกอฟฟ์ และเกิดความรู้สึกว่าอยากกลับมาลงแข่งขันที่นี่อีก เนื่องจากเป็นคอร์ตที่ชอบที่สุดในโลก และการได้กลับมาอีกครั้งก็มีความหมายอย่างยิ่ง
สำหรับรอบ 8 คนสุดท้าย โอซากะจะพบกับคาโรลิน่า มูโฮว่า มือวางอันดับ 11 จากสาธารณรัฐเช็ก ที่เอาชนะมาร์ตา คอสต์ยุก มือวาง 27 ชาวยูเครน มาในรอบสี่ 6-3, 6-7(0), 6-3
ส่วนอิก้า สเวียเท็ก มือ 2 โลกชาวโปแลนด์ คว้าชัยเหนือเอคาเทริน่า อเล็กซานโดรว่า มือวาง 13 จากรัสเซีย 6-3, 6-1 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศอย่างแข็งแกร่ง