คู่แข่งซูฮกซินเนอร์ ยกเป็น AI หลังเสียแค่ 3 เกม ฉลุยเข้ารอบ 8 คน
ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวอิตาเลียน ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 21 นาที เอาชนะอเล็กซานเดอร์ บูบลิก มือวางอันดับ 23 จากคาซัคสถาน 6-1, 6-1, 6-1 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 กันยายน นับเป็นแมตช์ที่จบเร็วที่สุดอันดับ 2 ของประเภทชายเดี่ยวยูเอส โอเพ่น ปีนี้
ระหว่างจับมือกันที่หน้าเน็ต บูบลิกบอกกับซินเนอร์ว่า “คุณเก่งสุดสุดไปเลย มันบ้าบอมาก ทั้งที่ผมก็ไม่ได้เล่นแย่เลยนะ” นอกจากนี้เขายังโพสต์เปรียบเทียบซินเนอร์ว่าเป็น AI ในอินสตาแกรมของการแข่งขันด้วย
ขณะที่ซินเนอร์กล่าวว่า ตนกับบูบลิกเคยดวลกันหนักๆ มาในปีนี้ แต่ต่างคนต่างก็รู้จักเกมของอีกฝ่ายเป็นอย่างดี รอบก่อนหน้านี้ บูบลิกเจองานหนักต้องเล่นถึง 5 เซต และเลิกดึก ทำให้นัดนี้เสิร์ฟได้ไม่ดีเท่าที่ควร ภาพรวมรู้สึกพอใจการเล่นของตัวเอง
แชมป์เก่า ซินเนอร์ ซึ่งปีนี้คว้าแชมป์แกรนด์สแลมไปแล้วทั้งศึก “ออสเตรเลียน โอเพ่น” และ “วิมเบิลดัน” ทำสถิติคว้าชัยในรายการฮาร์ดคอร์ตของแกรนด์สแลมแล้ว 25 นัดติดต่อกัน