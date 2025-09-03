ซาบาเลนก้าเข้าตัดเชือก ยูเอส โอเพ่น แบบไม่เหนื่อย หลังคู่แข่งถอนตัว
อารีน่า ซาบาเลนก้า นักเทนนิสสาวมือ 1 ของโลกชาวเบลารุส แชมป์เก่าประเภทหญิงเดี่ยว ศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ แบบไม่ต้องออกแรง เนื่องจากมาร์เคต้า วอนโดรโซว่า อดีตแชมป์ “วิมเบิลดัน” ปี 2023 จากสาธารณรัฐเช็ก ถอนตัวจากการแข่งขันก่อนหน้าลงสนามเมื่อวันที่ 2 กันยายน เนื่องจากปัญหาเจ็บเข่า
สมาคมเทนนิสแห่งสหรัฐ ในฐานะเจ้าของการแข่งขันยูเอส โอเพ่น ระบุว่า วอนโดรโซว่านับเป็นนักหวดหญิงคนแรกในรอบ 37 ปี ที่ถอนตัวก่อนแข่งรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบลึกกว่านั้นของรายการนี้ นับตั้งแต่คริส เอฟเวิร์ต อดีตมือ 1 โลกชาวอเมริกัน ถอนตัวจากการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ก่อนเจอกับสเตฟฟี่ กราฟ ในปี 1988
วอนโดรโซว่าเผยผ่านแถลงการณ์ว่า พยายามอย่างเต็มที่ที่จะลงสนามให้ได้ในนัดนี้ แต่ช่วงวอร์มอัพ รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่หัวเข่า หลังจากปรึกษากับแพทย์ประจำทัวร์นาเมนต์แล้ว จึงตัดสินใจว่าไม่ควรเสี่ยงให้อาการบาดเจ็บแย่ลง ขอขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆ และขอโทษคนที่ตั้งตารอชมแมตช์นี้ด้วย
ทั้งนี้ ซาบาเลนก้าผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกไปพบกับเจสซิก้า เปกูล่า มือวางอันดับ 3 ชาวอเมริกัน ซึ่งเอาชนะบาร์โบร่า เครชิโคว่า จากสาธารณรัฐเช็กมา 6-3, 6-3
ส่วนประเภทชายเดี่ยว คาร์ลอส อัลคาราซ มือ 2 โลกชาวสเปน โชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะยิรี่ เลเฮคก้า มือวาง 20 จากเช็ก 6-4, 6-2, 6-4 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ