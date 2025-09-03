โยโควิชปะทะอัลคาราซ ตัดเชือก ยูเอส โอเพ่น
โนวัก โยโควิช อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของโลก และมือวาง 7 ของรายการจากเซอร์เบีย เอาชน เทย์เลอร์ ฟริตซ์ มือวาง 4 ชาวอเมริกัน 3-1 เซต 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 ในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 กันยายน
โยโควิชผ่านเข้าถึงรอบตัดเชือก ยูเอส โอเพ่น เป็นครั้งที่ 14 ก่อนหน้านี้เคยคว้าแชมป์มาแล้ว 4 สมัย รวมทั้งยังเป็นนักเทนนิส ชายเดี่ยว ที่ได้แชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุด 24 สมัย
อดีตมือ 1 ของโลกจากเซอร์เบียจะต้องเจอกับคาร์ลอส อัลคาราซ มือ 2 ของโลกจากสเปน ในรอบรองชนะเลิศ โดยอัลคาราซชนะยิรี่ เลเฮคก้า มือวาง 20 จากเช็ก 3-0 เซต 6-4, 6-2, 6-4 มาได้