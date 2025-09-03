ญี่ปุ่นเฉือนเนเธอร์แลนด์ 3-2 เซต ทะลุเข้าตัดเชือกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก
ทีมลูกยางสาวญี่ปุ่นเอาชนะเนเธอร์แลนด์ 3-2 เซต 20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-12 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 3 กันยายน ทำให้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นทีมแรก
ส่วนรอบก่อนรองชนะเลิศอีกคู่ ในวันเดียวกัน อิตาลี พบ โปแลนด์ เวลา 23.30 น. วันนี้ ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก
โปรแกรมรอบก่อนรองชนะเลิศ วันที่ 4 กันยายน
17.00 น. บราซิล พบ ฝรั่งเศส
20.30 น. สหรัฐอเมริกา พบ ตุรกี
ADVERTISMENT