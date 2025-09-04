อนิซิโมว่าปลื้มโค่นสเวียเท็ก ล้างแค้นจากที่แพ้เกมศูนย์รอบชิงวิมเบิลดัน
อแมนด้า อนิซิโมว่า นักเทนนิสสาวชาวอเมริกัน มือวางอันดับ 8 ของรายการ พลิกเอาชนะอิก้า สเวียเท็ก มือ 2 โลกชาวโปแลนด์ 6-4, 6-3 ในการแข่งขันแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” รอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 3 กันยายน
นับเป็นการล้างแค้นจากที่อนิซิโมว่าพ่ายให้สเวียเท็กขาดลอย 0-6, 0-6 ในรอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลม “วิมเบิลดัน” ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลากหลาย
อนิซิโมว่ากล่าวภายหลังการแข่งขันว่า ตอนนี้กำลังทำผลงานได้สุดยอดมากๆ ในศึกยูเอส โอเพ่น โดยตั้งแต่วันแรกที่มาถึงที่นี่ ก็บอกกับตัวเองว่า ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพยายามผ่านรอบแรกไปให้ได้ นี่เป็นเหมือนฝันที่เป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัมแบ๊กกลับมาหลังรอบชิงวิมเบิลดันที่ตนเป็นฝ่ายแพ้ยับ ถือเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆ เพราะพยายามอย่างหนักที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาจากรอบชิงวิมเบิลดันให้ได้ และผลลัพธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศรายการนี้ก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่า ตนสามารถทำได้
ด้านการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว วันเดียวกัน เฟลิกซ์ โอเกอร์ อาเลียสซีม มือวางอันดับ 25 ชาวแคนาเดียน โค่นอเล็กซ์ เดอ มิเนาร์ มือวาง 8 จากออสเตรเลีย 4-6, 7-6 (7), 7-5, 7-6 (4) ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกต่อไป