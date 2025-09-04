โอซากะรับฝันเป็นจริง เข้าตัดเชือกยูเอส โอเพ่น ครั้งแรกหลังคลอดลูก
นาโอมิ โอซากะ อดีตนักเทนนิสสาวมือ 1 ของโลก และอดีตแชมป์หญิงเดี่ยวแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” 2 สมัย หวนคืนสู่รอบรองชนะเลิศที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา อีกครั้ง หลังคว้าชัยเหนือคาโรลิน่า มูโฮว่า มือวางอันดับ 11 จากสาธารณรัฐเช็ก 6-4, 7-6 (3) ในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 3 กันยายน
นับเป็นการเข้าสู่รอบตัดเชือกรายการระดับแกรนด์สแลมครั้งแรกของโอซากะ ตั้งแต่เธอคว้าแชมป์ “ออสเตรเลียน โอเพ่น” เมื่อปี 2021 นอกจากนี้ ยังมีช่วงที่เธอพักการแข่งขันไปนาน 14 เดือน ตอนที่คลอดลูกสาวเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2023
โอซากะกล่าวภายหลังการแข่งันว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เข้ารอบรองชนะเลิศตั้งแต่กลายเป็นแม่คน เคยมีช่วงหลังคลอดที่นั่งชมการแข่งขันที่นี่บนอัฒจันทร์ และหวังว่าตัวเองจะมีโอกาสได้กลับมาแข่งขันที่คอร์ตนี้อีกครั้ง นี่จึงเป็นฝันที่เป็นจริงสำหรับตัวเอง
สำหรับคู่แข่งในรอบตัดเชือกของโอซากะคือ อแมนด้า อนิซิโมว่า มือวางอันดับ 8 ชาวอเมริกัน ซึ่งพลิกชนะอิก้า สเวียเท็ก มือ 2 โลกชาวโปแลนด์ 6-4, 6-3 เป็นการล้างแค้นจากที่อนิซิโมว่าพ่ายให้สเวียเท็กขาดลอย 0-6, 0-6 ในรอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลม “วิมเบิลดัน” ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลากหลาย เมื่อไม่กี่เดือนก่อน
ด้านการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ยานนิก ซินเนอร์ มือ 1 โลก และแชมป์เก่าชาวอิตาเลียน เอาชนะเพื่อนร่วมชาติ ลอเรนโซ่ มูเซตติ มือวางอันดับ 10 ของรายการ 6-1, 6-4, 6-2 ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับเฟลิกซ์ โอเกอร์ อาเลียสซีม มือวางอันดับ 25 ชาวแคนาเดียน ที่ชนะอเล็กซ์ เดอ มิเนาร์ มือวาง 8 จากออสเตรเลีย 4-6, 7-6 (7), 7-5, 7-6 (4)