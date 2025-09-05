อนิซิโมว่าดับฝันโอซากะ เข้าชิงซาบาเลนก้า ศึกยูเอส โอเพ่น
อแมนด้า อนิซิโมว่า นักเทนนิสสาวชาวอเมริกัน มืออันดับ 9 ของโลก และมือวางอันดับ 8 ของรายการ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา หลังคว้าชัยเหนือนาโอมิ โอซากะ อดีตมือ 1 โลก และอดีตแชมป์หญิงเดี่ยว 2 สมัย ฉิวเฉียด 6-7(4), 7-6(3), 6-3 ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 4 กันยายน
นับเป็นการสานต่อผลงานยอดเยี่ยมของอนิซิโมว่า หลังจากเข้าชิงแกรนด์สแลม “วิมเบิลดัน” ไปก่อนหน้านี้ อีกทั้งยังเป็นการยืนหยัดกลับมาใหม่ หลังจากแพ้ให้อิก้า สเวียเท็ก แบบเกมศูนย์ 0-6, 0-6 ในรอบชิงวิมเบิลดันดังกล่าว โดยมารายการนี้ อนิซิโมว่าล้างแค้นสเวียเท็กมาในรอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
ขณะที่โอซากะซึ่งหวังจะกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหลังคลอดลูกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2023 แม้จะทำไม่สำเร็จ แต่ก็เป็นผลงานที่ดีที่สุดของเจ้าตัวในรายการระดับแกรนด์สแลม นับตั้งแต่คว้าแชมป์ “ออสเตรเลียน โอเพ่น” เมื่อปี 2021
สำหรับคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศของอนิซิโมว่าคือ อารีน่า ซาบาเลนก้า มือ 1 โลกชาวเบลารุส และแชมป์เก่า ซึ่งเอาชนะเจสซิก้า เปกูล่า มือวางอันดับ 4 อีกหนึ่งความหวังของเจ้าถิ่นมา 4-6, 6-2, 6-4 โดยซาบาเลนก้าเพิ่งแพ้ให้อนิซิโมว่ามาในศึกวิมเบิลดันเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ซาบาเลนก้ากล่าวว่า แมตช์นี้หนักมากๆ เปกูล่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม และตนต้องพยายามอย่างหนักเพื่อเก็บชัยชนะ หวังว่าในรอบชิงชนะเลิศจะทำได้อีก การผ่านเข้ารอบชิงได้อีกครั้งมีความหมายอย่างมาก และจะทุ่มเทให้เหมือนทุกแต้มเป็นแต้มสุดท้ายของชีวิตในรอบชิงอีกครั้ง