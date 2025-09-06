โมนาโก กรังด์ปรีซ์ ต่อสัญญาฟอร์มูล่าวันถึงปี 2035
สื่อต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายน ศึกฟอร์มูล่าวัน “โมนาโก กรังด์ปรีซ์” รายการเก่าแก่และเป็นไฮไลต์ของวงการรถสูตรหนึ่ง ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอฟวันออกไปถึงปี 2035 เป็นอย่างน้อยแล้ว โดยต่อสัญญาจากเดิมที่จะหมดในปี 2031 ออกไปอีก 4 ปี
การแข่งขันที่โมนาโกซึ่งใช้เส้นทางถนนในเมือง เป็นสนามแข่งขันฟอร์มูล่าวันมาตั้งแต่ปี 1929 และแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจากเมื่อศตวรรษที่แล้ว นับเป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของวงการเอฟวันมาจนถึงปัจจุบัน
เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 แห่งโมนาโก รับสั่งว่า การต่อสัญญาใหม่ของการแข่งขันโมนาโก กรังด์ปรีซ์ ถึงปี 2035 เพื่อคงประวัติศาสตร์อันยาวนานที่อยู่คู่โมนาโกอย่างฝังรากลึกต่อไป ซึ่งการต่อสัญญาฉบับใหม่นี้เป็นการยืนยันถึงความร่วมมืออย่างยอดเยี่ยมกับฟอร์มูล่าวัน รวมถึงความสำเร็จที่มีร่วมกัน อีกทั้งยังตอกย้ำถึงความเป็นเอกลัษณ์ของโมนาโกในวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ตอีกด้วย
ด้านสเตฟาโน่ โดเมนิคาลี่ ประธานเอฟวัน กล่าวว่า เสียงรถเอฟวันสะท้อนไปบนเส้นทางถนนของโมนาโกมายาวนานตั้งแต่ยุคแรกของการแข่งขัน จึงมีความยินดีที่จะประกาศว่าโมนาโก กรังด์ปรีซ์ ได้ต่อสัญญากับเอฟวันต่อไปถึงปี 2035 นี่เป็นสนามแข่งที่เก่าแก่และเป็นที่รักของบรรดานักแข่งและแฟนๆ ด้วยบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้