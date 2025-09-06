อัลคาราซปลื้มเอาชนะโนเล่เข้าชิงยูเอส โอเพ่น สำเร็จ
คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสมือ 2 ของโลก โชว์ฟอร์มแกร่ง คว้าชัยเหนือโนวัก โยโควิช อดีตมือ 1 โลก และมือวาง 7 ของรายการชาวเซอร์เบีย 6-4, 7-6(4), 6-2 ในศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” รอบรองชนะเลิศ ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 กันยายน
ส่งผลให้ความหวังที่จะคว้าแชมป์แกรนด์สแลมประเภทเดี่ยวสมัยที่ 25 ของโนเล่ ต้องยืดออกไปอีกครั้ง
ภายหลังการแข่งขัน อัลคาราซ อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2022 กล่าวว่า การได้เข้าชิงอีกครั้งเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากๆ และมีความหมายอย่างมากสำหรับตัวเอง จริงๆ แล้วทัวร์นาเมนต์นี้คิดว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดสักเท่าไร แต่ก็ยังคุมสติได้ตั้งแต่แต้มแรกจนถึงแต้มสุดท้าย