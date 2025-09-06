มาตามนัด! ซินเนอร์เข้าชิงอัลคาราซ ลุ้นป้องแชมป์ยูเอส โอเพ่น
ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสมือ 1 ของโลก และแชมป์เก่าชาวอิตาเลียน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นป้องกันแชมป์ชายเดี่ยวแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” หลังคว้าชัยเหนือเฟลิกซ์ โอเกอร์-อาเลียสซีม มือวางอันดับ 25 จากแคนาดา 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 กันยายน
เท่ากับว่าซินเนอร์ลงแข่งขันแกรนด์สแลม 27 แมตช์ในปีนี้ สามารถเอาชนะได้ถึง 26 แมตช์ และคว้าแชมป์ได้ 2 รายการคือ “ออสเตรเลียน โอเพ่น” กับ “วิมเบิลดัน” ขณะที่รายการ “เฟร้นช์ โอเพ่น” เข้าชิง ก่อนพ่ายให้คู่ปรับสำคัญ คาร์ลอส อัลคาราซ มือ 2 โลกชาวสเปน
สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซินเนอร์และอัลคาราซจะโคจรมาพบกันอีกครั้งหลังจากอัลคาราซคว้าชัยเหนือโนวัก โยโควิช อดีตมือ 1 โลก และเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวแกรนด์สแลม 24 สมัย สูงสุดตลอดกาล ชาวเซอร์เบีย ในรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่ง 6-4, 7-6(4), 6-2
ซินเนอร์กล่าวภายหลังการแข่งขันว่า วันอาทิตย์จะเป็นวันพิเศษและเป็นรอบชิงที่ยอดเยี่ยมอีกครั้ง เรื่องที่ตนขอเบรกเพื่อเรียกแพทย์มาดูอาการบาดเจ็บก่อนเซตสามนั้น ไม่น่าเป็นห่วง สำหรับการเจอกับอัลคาราซ ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไร ตนคิดว่าการขับเคี่ยวเป็นคู่ปรับกันของเราเริ่มต้นที่นี่ (ตอนที่อัลคาราซชนะซินเนอร์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ปี 2022) แต่ตอนนี้เราต่างเป็นนักหวดที่แตกต่างจากเดิม ด้วยความมั่นใจที่แตกต่างออกไปเช่นกัน เราเจอกันมาหลายครั้งและรู้จักเกมของกันและกันเป็นอย่างดี
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ซินเนอร์เป็นนักเทนนิสชายคนที่ 4 ของยุคโอเพ่นที่เข้าชิงรายการแกรนด์สแลมได้ทั้ง 4 รายการในปีเดียวกัน ต่อจากร็อด เลเวอร์, โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ และโนวัก โยโควิช
ส่วนสถิติการพบกันระหว่างซินเนอร์กับอัลคาราซ เจอกันมา 14 ครั้ง อัลคาราซชนะ 9 ครั้ง ส่วนปีนี้เจอกัน 4 ครั้ง อัลคาราซชนะ 3 ครั้ง