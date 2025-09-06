โนเล่รับสังขารโรยรา สู้ซินเนอร์-อัลคาราซยาก แต่ยังไม่ถอดใจจากแกรนด์สแลม
โนวัก โยโควิช อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของโลก ดีกรีเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวแกรนด์สแลมสูงสุดตลอดกาล 24 สมัย ชาวเซอร์เบีย ยอมรับหลังพ่ายให้คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสมือ 2 โลกชาวสเปน 3 เซตรวด 4-6, 6-7(4), 2-6 ตกรอบรองชนะเลิศ ศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 กันยายน ว่า พอใจฟอร์มของตัวเอง แต่ปัญหาคือเรื่องสภาพร่างกาย ยิ่งในอนาคต ยิ่งเป็นเรื่องยากที่จะก้าวข้ามอุปสรรคอย่างอัลคาราซและยานนิก ซินเนอร์ มือ 1 โลกชาวอิตาเลียนได้ ในรายการระดับแกรนด์สแลม ซึ่งต้องแข่งขันในระบบ 5 เซต คิดว่าถ้าเล่นระบบ 3 เซต น่าจะมีโอกาสมากกว่า
ปีนี้นับเป็นปีแรกตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งโนเล่ที่ปัจจุบันอายุ 38 ปี ไม่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการระดับแกรนด์สแลมได้แม้แต่รายการเดียว โดยเขาแพ้ให้กับซินเนอร์ในรอบรองชนะเลิศ “วิมเบิลดัน” กับ “เฟร้ช์ โอเพ่น” ส่วนการแข่งขัน “ออสเตรเลียน โอเพ่น” ก็ต้องถอนตัวระหว่างแข่งขันกับอเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ ในรอบตัดเชือกเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยืนยันว่า ยังไม่หมดหวังเรื่องลุ้นแชมป์แกรนด์สแลม จะขอสู้ต่อและพยายามเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ และพยายามลุ้นแชมป์ให้ได้อย่างน้อยอีกสักรายการ แต่ยอมรับว่าต้องเป็นเรื่องที่ยากมากๆ อย่างไม่ต้องสงสัย
ส่วนเรื่องจะลงแข่งขันออสเตรเลียน โอเพ่น ต้นปีหน้าหรือไม่นั้น โนเล่ตอบว่า ตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้ เพราะในช่วงอายุขนาดนี้ คงไม่คิดล่วงหน้าไปไกลขนาดนั้น ตนยังอยากเล่นรายการแกรนด์สแลม แข่งตลอดซีซั่นในปีหน้า มารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น