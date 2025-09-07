ซาบาเลนก้าป้องกันแชมป์ยูเอส โอเพ่น เห็นใจอนิชิโมว่าพ่ายรอบชิง 2 แกรนด์แสลมติด
อารีน่า ซาบาเลนก้า นักเทนนิส มือ 1 ของโลกชาวเบลารุส ป้องกันแชมป์หญิงเดี่ยว แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ได้สำเร็จ หลังเอาชนะอแมนด้า อนิชิโมว่า นักหวดอเมริกัน มือ 9 ของโลก 2 เซตรวด 6-3, 7-6(3) ในรอบชิงชนะเลิศ ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 6 กันยายน
นับเป็นแชมป์ยูเอส โอเพ่น สมัยที่ 2 ของซาบาเลนก้า และเป็นแชมป์แกรนด์สแลมที่ 4 รวมออสเตรเลียน โอเพ่น 2 สมัย ในปี 2023, 2024 ส่วนอนิชิโมว่ายังไม่เคยสัมผัสแชมป์แกรนด์สแลมเลย
ซาบาเลนก้ากล่าวว่า รู้สึกพูดไม่ออก สิ่งที่เจอมาเป็นบทเรียนที่หนักทั้งนั้น ต้องแสดงความยินดีกับอนิชิโมว่า ที่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ 2 แกรนด์สแลมติดต่อกัน ทั้งวิมเบิลดันและยูเอส โอเพ่น เข้าใจดีว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนที่แพ้ในรอบชิงชนะเลิศ แต่ถ้าวันหนึ่งคว้าแชมป์แกรนด์สแลมครั้งแรกได้ ก็จะเข้าใจว่ามันรู้สึกอย่างไร เชื่อว่าจะทำได้แน่นอน และจะมีความสุขกับมันแน่นอน ส่วนตัวเองนั้นเจอเรื่องหนักมาตลอดทั้งปี แต่ก็สู้อย่างเต็มที่และคุ้มค่า ขอบคุณทุกคนมากๆ ทุกคนคือครอบครัว ขอบคุณแฟนหนุ่ม ถ้าไม่มีกำลังใจเหล่านี้ ก็คงไม่ประสบความสำเร็จแบบนี้
อนิชิโมว่ากล่าวว่า การแพ้ในรอบชิงชนะเลิศ แกรนด์แสลม 2 รายการติดต่อกันมันเจ็บปวดมากๆ คิดว่าตัวเองสู้อย่างเต็มที่เพื่อฝันของตัวเองแล้ว ขอแสดงความยินดีกับซาบาเลนก้า รู้ดีว่าจะต้องเจอกันในสนามแข่งขันอยยู่ตลอด รู้สึกทึ่งกับความสำเร็จที่ทำได้ และยังทำมันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าเหลือเชื่อ การได้เล่นในรอบชิงชนะเลิศ ยูเอส โอเพ่น เป็นความฝันของตัวเอง ขอบคุณทุกคนที่ทำให้มันเป็นจริง