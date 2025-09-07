เวอร์สเตปเพนทุบสถิติโลก ความเร็วเฉลี่ยของแฮมิลตัน ในศึกอิตาเลียน กรังด์ปรีซ์
แม็กซ์ เวอร์สเตปเพน นักซิ่งชาวดัตช์ของทีมเรดบูล เรซซิ่ง ทำความเร็วเป็นสถิติโลกใหม่ ในการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่งชิงแชมป์โลก “ฟอร์มูล่าวัน” รายการ “อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์” ที่สนามมอนซ่า ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 6 กันยายน
เวอร์สเตปเพนลงแข่งขันรอบควอลิฟาย ทำสถิติรอบเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ฟอร์มูล่าวัน ด้วยเวลา 1 นาที 18.792 วินาที ที่ความเร็วเฉลี่ยสูงสุดถึง 264.681 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำลายสถิติเดิมของลูอิส แฮมิลตัน ที่เคยทำไว้ในปี 2020 ด้วยเวลารอบ 1 นาที 18.887 วินาที ที่ความเร็วเฉลี่ย 264.36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เวลาดังกล่าวทำให้เวอร์สตัปเพนคว้าตำแหน่งโพลโพซิชั่น เป็นครั้งที่ 5 ของฤดูกาลนี้และเป็นครั้งที่ 45 ตลอดการแข่งขัน
อย่างไรก็ตามก่อนที่เวอร์สเตปเพนจะทำสถิติใหม่นั้น ลูโด นอร์ริส จากทีมแมคลาเรน ทำลายสถิติของแฮมิลตันไปก่อน ด้วยเวลารอบ 1 นาที 18.869 วินาที ที่ความเร็วเฉลี่ย 264.423 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
“บีบีซี” รายงานว่า ปัจจัยในการทำลายสถิติครั้งนี้ เพราะรถยนต์ในปี 2025 มีแรงต้านอากาศน้อยกว่ารถในปี 2020 ทำให้รถวิ่งได้เร็วขึ้นในทางตรง รวมทั้งสนามมอนซ่าได้รับการปรับปรุงพื้นผิวใหม่ก่อนการแข่งขันปีที่แล้ว ซึ่งพื้นผิวนี้มีความเกาะถนนมากกว่าพื้นผิวเก่า