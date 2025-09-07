อดีตโค้ชเซเรน่าเตือนอย่าประมาทโนเล่ ยังมีโอกาสคว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้อีก
ริค แม็คกี้ อดีตโค้ชของเซเรน่า วิลเลียมส์ ยอดนักหวดอเมริกัน ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการที่โนวัก โยโควิช นักเทนนิสเซอร์เบีย วัย 38 ปี ยังคงไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่ 25 และยังไม่แขวนแร็กเก็ต ว่า เพราะโนเล่ยังคงรักการเล่นเทนนิส ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน และเขายังอยากจะชนะ ทำให้เขาเลือกเล่นต่อไป มองว่าโนเล่ยังมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้ และอย่าประมาทคนที่มีหัวใจเป็นแชมเปี้ยนอย่างเขาเด็ดขาด
โยโควิชยังคงเป็นนักเทนนิสที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลม ชายเดี่ยว ได้มากที่สุด 24 สมัย