อิตาลีแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกสมัย 2 เฉือนตุรกีสุดมัน 3-2 เซต
อิตาลี เฉือนชนะ ตุรกี ไปแบบดุเดือด 3-2 เซต ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 รอบชิงชนะเลิศ ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 7 กันยายน
ก่อนหน้านี้ อิตาลีเคยเข้าชิง 2 ครั้ง ได้แชมป์ 1 สมัย ในปี 2002 และแพ้ให้เซอร์เบีย เมื่อปี 2018 ส่วนตุรกีเข้าถึงรอบชิงเป็นครั้งแรก
เซตแรก เริ่มต้นสู้กันอย่างสูสี ทั้งสองทีมบุกกันอย่างสนุก แต่เป็นอิตาลีที่ชนะไปก่อน 26-24
เซตสอง เหมือนหนังคนละม้วน ตุรกีตบทำคะแนนเป็นกอบเป็นกำและรับเหนียวแน่น เอาชนะไปแบบขาดลอย 25-13 เสมอกัน 1-1 เซต
เซตสาม เปาล่า อีโกนู หัวเสาของอิตาลีเรียกฟอร์มเก่งได้ ทำไป 9 คะแนน แต่ตุรกีได้เมลิสซ่า วาร์กาส ทำ 7 คะแนน เสมอกัน 24-24 ต้องลุ้นจนดิวซ์ ก่อนทีอิตาลีชนะไป 26-24 ขึ้นนำ 2-1 เซต
เซตสี่ ตุรกีกลับมาเหนือกว่าอีกครั้ง วาร์กาสยังคงโดดเด่นทั้งตบและบล็อก ช่วยให้ทีมนำ 21-17 และตุรกีชนะไป 25-19 เสมอกัน 2-2 เซต
เซตตัดสิน บู๊กันดุเดือด แต่เป็นอิตาลีที่เร่งเครื่องเอาชนะไป 15-8 และชนะไป 3-2 เซต 26-24, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8 คว้าแชมป์สมัยที่ 2
นอกจากนั้นยังได้แชมป์ 4 รายการใหญ่ติดต่อกันของอิตาลี ทั้งเหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ต่อด้วยวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2024 และ 2025 รวมทั้งแชมป์โลกในครั้งนี้
ขณะที่รอบชิงอันดับ 3 บราซิล ชนะ ญี่ปุ่น 3-2 เซต 25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16
ส่วนไทยจบอันดับ 13 จาก 32 ทีม