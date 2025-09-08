กีฬาต่างประเทศ

เจมส์ยันชัดไม่สนเป็นโค้ชหลังเลิกเล่นบาสแล้ว

Reuters

เลอบรอน เจมส์ นักบาสเกตบอลชื่อดังวัย 40 ที่ยังเล่นให้แอลเอ เลเกอร์ส ในลีกเอ็นบีเอ ยืนยันว่าเขาจะไม่ผันตัวเป็นโค้ช ถ้าเลิกเล่นไปแล้ว

เจมส์ให้สัมภาษณ์กับ GTN Sports Scene ว่า ไม่มีทางที่จะเป็นเฮดโค้ชในวันข้างหน้าแน่นอน เพราะตัวเองรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเล่นบาสเกตบอล รักเกมกีฬานี้ แต่ไม่อยากเป็นโค้ช

ก่อนหน้านี้เจมส์ก็เคยตอบในลักษณะเดียวกันในพอดแคสต์ Mind the Game ว่า โอกาสที่จะเป็นโค้ชนั้นไม่มีเลย ไม่คิดจะไปคุมทีมไหนทั้งนั้น

ในประวัติศาสตร์ของเอ็นบีเอ มีนักยัดห่วงจำนวนหนึ่งที่มารับงานโค้ชหลังจากเลิกเล่นไปแล้ว และประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งฟิล แจ็คสัน ที่เคยพาชิคาโก บูลส์ และแอลเอ เลเกอร์ส คว้าแชมป์เอ็นบีเอรวมกัน 11 สมัย ในฐานะโค้ช ส่วนในการเป็นผู้เล่นได้แชมป์ 2 สมัย กับนิวยอร์ก นิคส์, แพท ไรลี่ย์ เคยได้แชมป์ในฐานะผู้เล่นเลเกอร์ส 1 สมัย และเคยคุมทีมเลเกอร์สคว้าแชมป์ 5 สมัย รวมทั้งเจเจ เรดิค โค้ชของเลเกอร์ส ทีมที่เลอบรอนเล่นให้อยู่ ก็เคยเล่นในเอ็นบีเอมาก่อน แต่สำหรับนักบาสที่ประสบความสำเร็จจนเป็นซุปเปอร์สตาร์ มักจะไม่มาในเส้นทางโค้ช เช่น ไมเคิล จอร์แดน เจ้าของแชมป์เอ็นบีเอ 6 สมัย กับชิคาโก บูลส์ ที่เลือกจะมีหุ้นของทีมในเอ็นบีเออย่างชาร์ล็อตต์ ฮอร์เนตส์ มากกว่าการเป็นโค้ช