อัลคาราซปราบซินเนอร์ คว้าแชมป์ยูเอส โอเพ่น พร้อมขึ้นมือ 1 โลก
คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสมือ 2 ของโลกชาวสเปน ผงาดคว้าแชมป์แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” เป็นสมัยที่ 2 หลังเอาชนะคู่ปรับสำคัญ ยานนิก ซินเนอร์ มือ 1 โลกและแชมป์เก่าชาวอิตาเลียน 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 ในรอบชิงชนะเลิศ ชายเดี่ยว ที่ฟลัชชิ่งเมโดว์ส นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 7 กันยายน
นับเป็นแชมป์ยูเอส โอเพ่น สมัยที่ 2 ของอัลคาราซต่อจากปี 2022 และเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่ 6 ของเจ้าตัว นอกจากนี้ ชัยชนะดังกล่าวยังจะส่งให้อัลคาราซมีคะแนนสะสมแซงซินเนอร์ขึ้นไปเป็นมือ 1 โลก ในการจัดอันดับล่าสุด วันจันทร์ที่ 8 กันยายนอีกด้วย
เท่ากับปีนี้ แชมป์ชายเดี่ยวแกรนด์สแลม 4 รายการ กลายเป็นการสลับกันคว้าแชมป์ระหว่างทั้งคู่ โดยซินเนอร์ได้แชมป์ “ออสเตรเลียน โอเพ่น” กับ “วิมเบิลดัน” ส่วนอัลคาราซได้แชมป์ “เฟร้นช์ โอเพ่น” กับ “ยูเอส โอเพ่น”
ภายหลังการแข่งขัน อัลคาราซกล่าวว่า ก่อนอื่นต้องชมซินเนอร์ว่ามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆ ตนเจอกับเขามากกว่าครอบครัวตัวเองเสียอีก เป็นเรื่องสุดยอดมากๆ ที่ได้แชร์หลายสิ่งหลายอย่างร่วมกัน ได้เห็นเขาพัฒนาตัวเองและทำงานหนักทุกวัน และขอขอบคุณทีมงานกับครอบครัวของตนที่พยายามอย่างหนักเพื่อช่วยให้ตนพัฒนาขึ้นทั้งในฐานะนักกีฬาและคนคนหนึ่ง ทุกความสำเร็จของตนต้องขอบคุณครอบครัวและทีมงาน และถือว่านี่เป็นแชมป์ของทุกคนเช่นกัน นี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับตน ตลอด 3 สัปดาห์ที่อยู่ที่นี่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ และรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เพราะได้รับแรงใจและความรักอย่างมาก
ด้านซินเนอร์กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับอัลคาราซและทีมงาน ชัยชนะครั้งนี้มาจากความอย่างหนักเบื้องหลัง และนัดนี้เขาก็ทำได้ดีกว่า วันนี้ตนทำเต็มที่แล้ว คงมากกว่านี้ไม่ได้อีก ขอบคุณทีมงานที่คอยให้การสนับสนุนและเข้าใจตนเสมอมา รวมถึงการทุ่มเทพยายามให้ตนได้มีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม ประสบความสำเร็จในรายการใหญ่ๆ หลังจากนี้ตั้งตาคอยที่จะได้กลับมาแข่งขันรายการนี้อีกครั้งในปีหน้า