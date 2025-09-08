ซินเนอร์รับต้องพัฒนาตัวเองเพื่อไล่ตามอัลคาราซให้ทัน
ยานนิก ซินเนอร์ ยอดนักเทนนิสชาวอิตาเลียน เปิดใจหลังพ่ายให้คาร์ลอส อัลคาราซ คู่ปรับสำคัญชาวสเปน 1-3 เซต ในรอบชิงชนะเลิศศึกแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 7 กันยายน ทำให้เขาไม่สามารถป้องกันแชมป์ชายเดี่ยวเอาไว้ได้ และยังเสียมือ 1 โลกให้อัลคาราซ ว่า สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ตนไม่ใช่มือ 1 ของโลกอีกแล้ว สถานการณ์จึงเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อคุณต้องเป็นฝ่ายไล่ตาม
ซินเนอร์กล่าวต่อว่า อัลคาราซพัฒนาขึ้น แต่ละช็อตของเขาเฉียบคมขึ้น อะไรก็ตามที่ตนทำได้ดีตอนเจอกันในรอบชิง “วิมเบิลดัน” ซึ่งตัวเองเป็นฝ่ายชนะ มาวันนี้ อัลคาราซทำได้ดีกว่า เทียบกับตอนนั้น คิดว่าเขาทำได้ดีขึ้นเล็กน้อยทุกอย่าง โดยเฉพาะลูกเสิร์ฟ โฟร์แฮนด์ และแบ๊กแฮนด์ อีกทั้งเขารับมือสถานการณ์ได้ดีกว่าตน สามารถยกระดับเกมได้เมื่อถึงเวลาสำคัญ
ทั้งนี้ จากสถิติการพบกันถึงขณะนี้รวม 15 ครั้ง อัลคาราซเป็นฝ่ายชนะถึง 10 ส่วนซินเนอร์ชนะ 5 ครั้ง
อย่างไรก็ตาม ซินเนอร์กล่าวว่า เกมของตัวเองก็ไม่ได้แย่ เพราะเป็นคนเล่นโต้ลูกที่เบสไลน์ได้ดีมากๆ ตีแรง เป็นนักเทนนิสฝีมือดีคนหนึ่ง บางครั้งการเสริมอะไรเข้าไป แม้เพียงเล่นน้อยก็น่าจะเปลี่ยนมุมมองได้ และน่าจะเป็นนักเทนนิสที่ดีขึ้นได้ ซึ่งตนก็วางแผนจะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเล็กน้อย เช่นลูกเสิร์ฟ เพื่อสร้างความแตกต่างในเกม เพราะอย่างนัดนี้ คิดว่าโดนอ่านเกมออกง่ายมาก ขณะที่อัลคาราซปรับเปลี่ยนเกมได้ดี นั่นเป็นสไตล์ของเขาด้วย ส่วนตัวเองนั้นเป็นประเภทที่พอเล่นแบบไหนแล้วก็จะเล่นแบบนั้นอยู่อย่างนั้น เช่นทัวร์นาเมนต์นี้ ไม่ได้เล่นแผนเสิร์ฟแล้ววอลเลย์เลย ไม่ได้ใช้ลูกหยอดมากนัก แต่พอมาเจอกับอัลคาราซ ก็ถูกบีบให้ต้องเล่นช็อตพวกนี้ แล้วทำได้ไม่ดี หลังจากนี้คงต้องหันมาเล่นให้หลากหลายมากขึ้น ต่อให้ต้องแพ้บ้างก็ไม่เป็นไร เพราะควรจะทำให้เกมของตัวเองอ่านได้ยากบ้าง เพื่อเป็นนักเทนนิสที่ดีขึ้น