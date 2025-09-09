เดรเปอร์เจ็บแขนพักยาวจนปีใหม่ ชวดแข่งเอทีพี ไฟนัลส์ อันดับโลกร่วง
แจ็ค เดรเปอร์ นักหวดสหราชอาณาจักร มือ 7 ของโลก ที่มีอาการเจ็บแขนระหว่างการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” จนต้องขอแพ้บายในรอบสอง ประเภทชายเดี่ยว จะไม่สามารถกลับมาแข่งขันได้ในปีนี้แล้ว หลังจากเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
เดรเปอร์โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่า เป็นเรื่องยากมากที่จะยอมรับกับอาการเจ็บแบบนี้ ทั้งๆ ที่สามารถทำผลงานได้ดีในปีนี้ อย่างไรก็ตามก็เคยผ่านช่วเวลาแบบนี้มาแล้ว และกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมได้เสมอ และจะใช้ช่วงเวลานี้ในการกระตุ้นตัวเองให้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ
จากการที่เดรเปอร์ไม่สามารถแข่งขันได้ในปีนี้ ทำให้มีโอกาสสูงที่อันดับโลกจะหลุดจากท็อป 10 ของโลก และหมดโอกาสที่จะได้เป็น 1 ใน 8 นักเทนนิสที่จะได้แข่งขันในรายการเอทีพี ไฟนัลส์ เป็นครั้งแรกในการเล่นเทนนิสอาชีพด้วย
อย่างไรก็ตามในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เดรเปอร์ก็มีอาการเจ็บรบกวนมาตลอด ในปี 2023 พลาดการแข่งขันแกรดน์สแลม “วิมเบิลดัน” มาแล้ว และในปี 2024 ก็เจ็บจนไม่ได้แข่งขันพักใหญ่